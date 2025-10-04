Trump'tan Hamas'a Flaş Çağrı! 'Gecikmesine İzin Vermeyeceğim'

ABD Başkanı Trump, Hamas’a dikkat çekici bir çağrıda bulundu. Trump, Hamas'tan elini çabuk tutmasını isteyerek, "Hızlı davranmazlarsa tüm anlaşmalar tepetaklak olur" dedi.

Trump'tan Hamas'a Flaş Çağrı! 'Gecikmesine İzin Vermeyeceğim'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze’de geçici ateşkes kararına rağmen bombardıman sürerken ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın Gazze planını kabul etmesini memnuniyetle karşıladı. Ancak Trump, sürecin uzaması durumunda tüm anlaşmaların bozulacağını ifade etti. Trump, sosyal medya hesabı Truth Social’da yaptığı açıklamada, İsrail’in rehine takası ve barış anlaşması görüşmelerine fırsat tanımak amacıyla bombardımana geçici olarak ara vermesini takdir ettiğini söyledi.

'GECİKMEYE İZİN VERMEYECEĞİM'

ABD Başkanı, "Hamas hızlı hareket etmeli, aksi hâlde tüm anlaşmalar tepetaklak olur. Gecikmeye —ki çoğu kişinin beklediği gibi— ya da Gazze’nin yeniden tehdit oluşturacağı bir sonuca izin vermeyeceğim. Bunu hızla bitirelim. Herkes adil biçimde muamele görecek" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' TalimatıHamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' TalimatıDünya

Trump'tan İsrail'e Flaş Gazze Çağrısı! 'Derhal Durdurun'Trump'tan İsrail'e Flaş Gazze Çağrısı! 'Derhal Durdurun'Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze Planı' İçin Çarpıcı Yorum: 'Hamas Barışa Hazır Olduğunu Gösterdi'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze Planı' İçin Çarpıcı Yorum: 'Hamas Barışa Hazır Olduğunu Gösterdi'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump Hamas Gazze
Aman Dikkat! TOKİ'den Milyonlarca Kişiye Dolandırıcılık Uyarısı: Yasal İşlemler Başlatılmıştır TOKİ’den Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı
Bebeklere İsim Bularak Paraya Para Demiyor! Bebeklere İsim Bularak Paraya Para Demiyor!
Nihat Kahveci ‘Fenerbahçe’ye Hayırlı Uğurlu Olsun’ Diyerek Yeni Transferi Duyurdu Nihat Kahveci Fenerbahçe Bombasını Patlattı
Sumud Filosu'ndaki Gazeteci Anlattı: Greta’ya Nazi Yöntemleriyle İşkence! Sumud Filosu'ndaki Gazeteci Anlattı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor
Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi
Özgür Özel Cezaevinde Duyduklarını Anlattı: 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum' 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum'
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı