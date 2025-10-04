Trump'tan Hamas'a Flaş Çağrı! 'Gecikmesine İzin Vermeyeceğim'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze’de geçici ateşkes kararına rağmen bombardıman sürerken ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın Gazze planını kabul etmesini memnuniyetle karşıladı. Ancak Trump, sürecin uzaması durumunda tüm anlaşmaların bozulacağını ifade etti. Trump, sosyal medya hesabı Truth Social’da yaptığı açıklamada, İsrail’in rehine takası ve barış anlaşması görüşmelerine fırsat tanımak amacıyla bombardımana geçici olarak ara vermesini takdir ettiğini söyledi.

'GECİKMEYE İZİN VERMEYECEĞİM'

ABD Başkanı, "Hamas hızlı hareket etmeli, aksi hâlde tüm anlaşmalar tepetaklak olur. Gecikmeye —ki çoğu kişinin beklediği gibi— ya da Gazze’nin yeniden tehdit oluşturacağı bir sonuca izin vermeyeceğim. Bunu hızla bitirelim. Herkes adil biçimde muamele görecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi