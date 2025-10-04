Bebeklere İsim Bularak Paraya Para Demiyor!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’de ortaya çıkan yeni sektörün kazancı dudak uçuklattı. Üstelik bu parayı kazanırken hiç yorulmuyorlar…

ABD’de zengin aileler bebeklerine isim koymak için profesyonel danışmanları kapısını çalışıyor. Bu alanın en çok öne çıkan isimleri arasında Taylor Humphrey, bir bebeğe uygun isim bulmak için 30 bin dolara kadar ücret talep edebiliyor.

Bugüne kadar 500’ü aşkın bebeğe isim koyan Humphrey’in müşterileri arasında iş insanları ve ünlü isimler de yer alıyor.

Sosyal medyadan yüz binlerce kişiye ulaşan Humphrey, bebeklere verilen isimlerin geleceklerinde önemli bir yer tuttuğu inancına sahip. Humphrey’nin verdiği hizmetler arasında ev ziyareti, aile yaşam analizi ve “aile markasıyla” uyumlu isim seçimi gibi şeyler de var.

Kaynak: Haber Merkezi