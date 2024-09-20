Aylık En Az 110 Bin Lira Getiriyor Uzmanlar 'Geleceğin Mesleği' Diyor! Yana Yana Eleman Arıyorlar
Sanayi sektöründe önemli bir yere sahip olan CNC (Bilgisayarlı Sayısal Kontrol) operatörlüğü, son yıllarda ciddi bir eleman açığı ile karşı karşıya.
Kaynak: HaberTürk
Üretim potansiyeli oldukça yüksek olması ve CNC operatörlerine 110 bin TL'yi bulan maaşlar teklif edilmesine rağmen firmalar kalifiye personel bulmakta zorlanıyor. Diploma gerektirmeyen bu meslek, iş ilanlarında sıkça yer almakla birlikte en çok aranan meslekler arasında öne çıkıyor.
"YANA YANA ELEMAN ARIYORUZ"
Sektör temsilcileri CNC operatörlüğünü "tam bir altın bilezik" olarak nitelendirirken, firmalar "Yana yana CNC operatörü arıyoruz" ifadeleriyle durumun aciliyetini vurguluyor. Yeni bir kariyer arayışında olanlar ya da mevcut mesleğinde değişiklik yapmak isteyenler için CNC operatörlüğü, yüksek maaş ve geniş iş imkânları sunuyor.
Buna karşın, sektördeki eleman sıkıntısı halen çözüme kavuşmuş değil. CNC makineleri, sanayinin birçok alanında, günlük hayatta kullanılan ürünlerin üretiminde kritik bir rol oynuyor ve Türkiye'nin ihracatına yılda 90 milyar dolar civarında katkı sağlıyor. Ancak, CNC operatör eksikliği, yüksek katma değerli üretim sürecinde aksamalara neden olabiliyor.
"GELECEĞİN MESLEĞİ"
Habertürk'ün haberine göre, CNC operatörlüğü "Geleceğin ve şu anın mesleği" olarak tanımlanırken, sektörde 5 yıldır her gün eleman arandığı belirtiliyor. Operatör eksikliği nedeniyle üretim sürecinde yavaşlamalar yaşanırken, "Genç arkadaşlara ihtiyacımız var" ifadeleri kullanıldı.