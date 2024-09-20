Aylık En Az 110 Bin Lira Getiriyor Uzmanlar 'Geleceğin Mesleği' Diyor! Yana Yana Eleman Arıyorlar

"YANA YANA ELEMAN ARIYORUZ"

Sektör temsilcileri CNC operatörlüğünü "tam bir altın bilezik" olarak nitelendirirken, firmalar "Yana yana CNC operatörü arıyoruz" ifadeleriyle durumun aciliyetini vurguluyor. Yeni bir kariyer arayışında olanlar ya da mevcut mesleğinde değişiklik yapmak isteyenler için CNC operatörlüğü, yüksek maaş ve geniş iş imkânları sunuyor.

Buna karşın, sektördeki eleman sıkıntısı halen çözüme kavuşmuş değil. CNC makineleri, sanayinin birçok alanında, günlük hayatta kullanılan ürünlerin üretiminde kritik bir rol oynuyor ve Türkiye'nin ihracatına yılda 90 milyar dolar civarında katkı sağlıyor. Ancak, CNC operatör eksikliği, yüksek katma değerli üretim sürecinde aksamalara neden olabiliyor.