Bakan Kurum Tarih Verdi: '350 Bininci Konutu Teslim Ediyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'da, Eski Uzun Çarşı ile Kemalpaşa Caddesi'nde inceleme yaptı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşlik ettiği Bakan Murat Kurum, incelemelerin ardında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Hatay'ın yeniden dirilişine şahitlik etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Hatay'ı ayağa kaldırmanın sadece bir imar faaliyeti değil aynı zamanda ecdat mirasına sahip çıkma meselesi olduğunu belirten Kurum, "Bir yandan Habib-i Neccar Camisi'ni eşsiz tarihi dokusuna uygun şekilde ayağa kaldırırken, diğer yandan Kurtuluş Caddesi'ni, Kemalpaşa'yı ve Tarihi Meclis Binamızı yeniden ihya ediyoruz. Asi Nehri çevresini Hataylıların nefes alacağı, çocuklarımızın huzurla vakit geçireceği bir yaşam mekanına dönüştürüyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar projemizi tamamlayacağız. Ayrıca 10 ay gibi kısa bir süre önce başlattığımız Türkiye sahillerinde yapılan en büyük düzenleme projesi olan İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projemizde sona geldik. İnşallah açılışını da Cumhuriyetimizin 102'nci yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda yapacağız" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

'3 DEPREMZEDEN 2'SİNİ YENİ YUVASINA KAVUŞTURDUK'

Devlet ve millet olarak el ele vererek, asrın felaketini asrın inşa seferberliğine dönüştürdüklerini söyleyen anlatan Bakan Kurum, "Millet olarak asrın felaketini yaşasak da birliğimiz, beraberliğimiz tek bir an bile sarsılmadı. Her zorluğun üstesinden geleceğimize olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Bugün depremden etkilen 11 ilimizde 7 gün 24 saat alın teri döken 200 bin mühendis, mimar ve işçi kardeşimizle birlikte, depremzede kardeşlerimizi bir an önce yuvalarına kavuşturmanın gayreti içindeyiz. Geçtiğimiz ay Malatya'da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 304 bininci yuvamızın anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Söz verdiğimiz 453 bin yuvanın, yüzde 70'ini tamamladık. Şu anda; her 3 depremzede kardeşimizden 2'sini yeni yuvasına kavuşturduk" diye konuştu.

Önümüzdeki ay 350 bininci konutun anahtarlarını yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte teslim edeceklerini bildiren Kurum, "Ve inşallah yıl sonuna geldiğimizde burada olacağız, son anahtarlarımızı da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Biz milletimize ne söz verdiysek, fazlasıyla yerine getirmek için gece gündüz durmaksızın ilerliyor, milletimizin dualarına nail olabilmek için var gücümüzle azimle, kararlılıkla çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Hatay'ımızda 86 bin konut ve iş yerimizi tamamladık ve hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Şu anda şehrimizde 66 binin üzerinde konut, iş yeri ve köy evinin inşaatına süratle devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi bu yılın sonuna kadar Hatay'ımız da 153 bin bağımsız bölümü teslim edeceğiz. Deprem bölgesinin tamamında ise 453 bin yuvamızı tamamlayarak hak sahibi kardeşlerimizi güvenli ve huzurlu yuvalarına kavuşturacağız" dedi.

'ALGIYLA SİYASET OLMAZ'

Muhalefeti eleştiren Bakan Kurum, İzmir'i işaret ederek "İzmir'de en basit belediyecilik hizmetini bile yapamayan, çöp toplayamayan partinin genel başkan yardımcısı; bunun üstünü kapatmak için her zamanki gibi suçu bize attı, mağduru oynamaya çalıştı. Ne dedi CHP Genel Başkan Yardımcısı? Güya, çöp tesisini biz kapatmışız. İzmir'de çöpler, bizim yüzümüzden toplanmıyormuş. Kendisi, tesisin mahkeme kararıyla kapatıldığından bile habersiz. Zaten kendi belediye başkanları da hemen düzeltti. Burada üzücü olan ne biliyor musunuz? Bunları, bilgi eksikliğinden yapmıyorlar, özellikle algı yaratıyorlar. Bunu neden mi anlatıyorum? Aslında memleketimizin her yerinde, deprem bölgesinde de tam olarak bunu yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Orada da yapılanların ve özellikle kendi yapmadıklarının üstünü örtmek için muhalefetin yalanlar söylediğini iddia eden Kurum, "Siz önce işinizi yapın. Çöpleri toplayın mesela. 'Ev yapacağız' diye para toplayıp mağdur ettiğiniz vatandaşlarımıza verdiğiniz sözleri tutun. Burada da 'Bedava konut yapacağız' demiştiniz. Peki, nerede o konutlar? Bırakın ev yapmayı, ev sunmayı; deprem bölgesine tek bir çivi bile çakmadınız. Bize laf etmeden önce kendinize bakacaksınız. Algıyla siyaset yaparsanız, böyle duvara toslarsınız. Algıyla siyaset olmaz, işle olur. İftirayla, yalanla, dolanla siyaset olmaz; projeyle, üretimle, alın teriyle olur" dedi.

'DEPREM BÖLGESİNE POZİTİF AYRIMCILIK'

Bakan Kurum, Hatay'ı, 'Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü kalelerinden biri yapana kadar tek bir an bile durmayacaklarını söyleyerek "Bugün karşımızda, 6 Şubat'ta yaşadığı felaketin ardından geçen iki yılda neredeyse yarım milyon konutu, altyapı ve sosyal donatı alanlarıyla eş zamanlı inşa eden bir Türkiye var. Bu süreç Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin hızlı uygulama kapasitesiyle, güçlü kurumsal yapısıyla, vatandaşına güven veren bir devlet olduğumuzu göstermiştir. Şimdi biz bu büyük başarıyı, 'Yüzyılın Konut Projesi' ile 81 ilimize taşıyoruz. 500 bin sosyal konut inşa ederek her vatandaşımızın ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. Projemizde, her zaman olduğu gibi şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelerimize özel kontenjan ayıracağız. Yine deprem bölgesine pozitif ayrımcılık yapacağız, özel kontenjan ayıracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA