Derebucak’ta Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Kaza, Beyşehir-Antalya kara yolunun Derebucak şehir merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafede, Bozlar Çeşmesi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İ.G. yönetimindeki 42 H 4501 plakalı otomobil, seyir halindeyken T.Ç.’nin kullandığı 42 CHF 71 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü İ.G. ile minibüste yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Derebucak ve Beyşehir Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA