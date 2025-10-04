Kırklareli’nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırklareli’nin Vize ilçesine H.D. ve F.D.’nin Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde ve 26 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.D. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA