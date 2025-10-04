Kırklareli’nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Kırklareli’nde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Kırklareli’nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırklareli’nin Vize ilçesine H.D. ve F.D.’nin Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde ve 26 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli’nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı - Resim : 1

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.D. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu: 620 Litre Ele GeçirildiSamsun'da Kaçak İçki Operasyonu: 620 Litre Ele GeçirildiGüncel
Muş’ta Otomobil Şarampole Uçtu! 3 Kişi YaralandıMuş’ta Otomobil Şarampole Uçtu! 3 Kişi YaralandıGüncel
Diyarbakır'da Örtü YangınıDiyarbakır'da Örtü YangınıGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu: 620 Litre Ele Geçirildi Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu! 620 Litre Ele Geçirildi
Hacıosmanoğlu Neşteri Vurdu! TFF'den Süper Lig Hakemine Dev Ceza TFF'den Süper Lig Hakemine Dev Ceza
Derbi Öncesi Okan Buruk’tan Sürpriz Telefon! O Futbolcuyu Gece Yarısı Arayıp Bombayı Patlattı Okan Buruk’tan Gece Yarısı Sürpriz Telefon
Muş’ta Otomobil Şarampole Uçtu! 3 Kişi Yaralandı Muş’ta Otomobil Şarampole Uçtu! 3 Kişi Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor
Özgür Özel Cezaevinde Duyduklarını Anlattı: 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum' 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum'
Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı