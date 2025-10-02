Çığlık Çığlığa Deprem Feryadı! Can Korkusuyla Son Kattaki Evinin Camına Çıktı
Merkez üssü Marmaraereğlisi olan 5.0 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. Esenyurt ilçesinde bir kadın depremin korkusuyla cama çıkarak feryat etti. Çevredeki vatandaşlar, paniğe kapılan kadını güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağızlara getirdi.
Deprem Tekirdağ başta olmak üzere İstanbul, Çanakkale, Bursa, Balıkesir gibi kentlerde de hissedildi. İstanbul’un Esenyurt'ta deprem sırasında panik yaşayan vatandaşlar kameraya yansıdı. Deprem nedeniyle büyük korku yaşayan kadın, cama çıkarak çığlıklar attı.
Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde de hissedildi. Esenyurt'ta vatandaşlar deprem nedeniyle panik yaşarken bir kadının cama çıkarak korkuyla çığlıklar atması dikkat çekti.
Çevredeki vatandaşlar “Abla bitti korkma, içeriye gir” diyerek büyük korku yaşayan kadını sakinleştirmeye çalıştı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: