Okulda Korkutan Olay! 12 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Çorum'da okulda fenalaşan 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadığı düşünülüyor.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Çorum Salim Akaydın Ortaokulu’ndaki 12 öğrenci, teneffüste mide bulantısı şikayetiyle öğretmenlerinden yardım istedi. Okul görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Öğrenciler ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadıkları üzerinde durulurken, soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: