Pendik'te Yasa Dışı Silah Atölyesine Baskın! 2 Kişi Yakalandı

Pendik'te yasa dışı silah atölyesine gerçekleştirilen operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı. Depoda da 24 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Pendik'te Yasa Dışı Silah Atölyesine Baskın! 2 Kişi Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasa dışı silah üretilen atölyeleri takibe aldı. İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ve bir ikamette silah imalatı ve ticaretinin yapıldığını tespit eden emniyet ekipleri, 30 Eylül'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Baskınlarda K.O. (53) ve M.O. (28) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Silah atölyesine çevrilen iş yerinde ve ikamette 24 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 87 mermi, 41 şarjör ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve silah parçası ele geçirildi.

Pendik'te Yasa Dışı Silah Atölyesine Baskın! 2 Kişi Yakalandı - Resim : 1

Gözaltına alınan 2 şahıs, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 'Yasa dışı silah imal ve ticareti' suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Bakan Yerlikaya Duyurdu! 8 İlde Operasyon: 171 Kişi TutuklandıBakan Yerlikaya Duyurdu! 8 İlde Operasyon: 171 Kişi TutuklandıGüncel
Çorlu'da Sahte Altın OperasyonuÇorlu'da Sahte Altın OperasyonuGüncel
Uşak’ta Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon! 11 Kişi TutuklandıUşak’ta Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon! 11 Kişi TutuklandıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Pendik Operasyon
Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu Krizi! Maça Saatler Kala Açıkladı: TFF İnceleme Başlattı Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Depremi
Kan Donduran Olay: 2 Kadın ile Bir Kız Çocuğunu Öldürüp TikTok'ta Canlı Yayınladılar! Binlerce Kişi Sokağa Döküldü 2 Kadın ile Bir Kız Çocuğunu Öldürüp TikTok'ta Canlı Yayınladılar! Binlerce Kişi Sokağa Döküldü
Marmaraereğlisi Depreminin İstanbul’daki Görüntüsü Ortaya Çıktı! Kafe ve Kuaförde Korku Dolu Anları… Marmaraereğlisi Depreminin İstanbul’daki Görüntüsü Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’te Sinyali Vermişti! Beklenen Oran Açıklandı: İşte Memur ve Emeklinin Zamlı Maaş Tablosu İşte Memur ve Emeklinin Zamlı Maaş Tablosu
ÇOK OKUNANLAR
Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem... Birçok İlden Hissedildi Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem
Küresel Sumud Filosu’nda Son Durum! Kaç Tekne ve Aktivist Alıkonuldu? Mikeno Gemisi ile Temas Sürüyor mu? Kaç Tekne ve Aktivist Alıkonuldu? Mikeno Gemisi ile Temas Sürüyor mu?
İktidara Yakın Sabah Gazetesinden İddia: Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak
Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar... Büyük Depremi Tetikler mi? Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar
Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında! Soruşturmada Dengeler Değişti, O İki Erkek Kim? Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında!