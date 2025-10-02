Pendik'te Yasa Dışı Silah Atölyesine Baskın! 2 Kişi Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasa dışı silah üretilen atölyeleri takibe aldı. İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ve bir ikamette silah imalatı ve ticaretinin yapıldığını tespit eden emniyet ekipleri, 30 Eylül'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Baskınlarda K.O. (53) ve M.O. (28) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Silah atölyesine çevrilen iş yerinde ve ikamette 24 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 87 mermi, 41 şarjör ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve silah parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 'Yasa dışı silah imal ve ticareti' suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA