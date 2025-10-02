Marmaraereğlisi Depreminin İstanbul’daki Görüntüsü Ortaya Çıktı! Kafe ve Kuaförde Korku Dolu Anları…

Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi İstanbul’da hisseden vatandaşların korkuyla kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirirken, İstanbul’da da hissedilen deprem anının görüntüsü ortaya çıktı.

Bağcılar’da bir kafenin güvenlik kamerasına yansıyan sarsıntı anında depremi hisseden vatandaşların panik haliyle kaçtığı görüldü.

Marmaraereğlisi Depreminin İstanbul’daki Görüntüsü Ortaya Çıktı! Kafe ve Kuaförde Korku Dolu Anları… - Resim : 1

Sancaktepe'de bir berber dükkanında cep telefonuna deprem bildirimi gelmesi ve sonrasında başlayan depremle vatandaşların dışarı çıktıkları anlar korku bir kez daha gözler önüne serdi.

DEPREM İSTANBUL’U DA KORKUTTU

Merkez üssü Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi Tekirdağ açıkları olan 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Kentin her iki yakasında depremi hisseden vatandaşların bazıları evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Marmaraereğlisi Depreminin İstanbul’daki Görüntüsü Ortaya Çıktı! Kafe ve Kuaförde Korku Dolu Anları… - Resim : 2

Bakırköy Adliyesi'nde bulunanlar da binadan çıkarak, bahçede beklemeye başladı. Kentteki okullarda eğitim gören öğrenciler öğretmenleri tarafından okul binalarından tahliye edilirken, veliler de panikle çocuklarını almak için okullara gitti.

Kentte ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle açık alanlara ve sokaklara çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA

