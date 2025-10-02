İstanbul’da Yürekler Ağıza Geldi! Deprem Çantasını Mutlaka Hazırda Tutun! Hayat Kurtaran Deprem Çantası Nasıl Hazırlanır?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2 Ekim’de 5 büyüklüğünde yaşanan Marmara depremi milyonlarca kişiyi korkuttu. Vatandaşlar kendilerini binalardan sokağa atarken depremin tekrardan olup olmayacağı merak konusu oldu. Deprem gibi riskli bir konuda en önemli nokta hazırlıklı olmak. Bu süreçte sevdiklerinizi ve kendinizi güvence altına almak istiyorsanız mutlaka deprem çantanızı evinizde hazırda tutun. Peki bu hayati çantanın içinde neler olmalı? Nasıl düzenlenmeli? İşte adım adım hayat kurtaran bir deprem çantasının hazırlığı…

TEMEL İHTİYAÇLARINIZI MUTLAKA ÇANTAYA KOYUN

Deprem çantasının en önemli püf noktası su ve gıdadır. Her hangi bir durumda çantanızda mutlaka 72 saat yetecek 3 litrelik su olmalı. Uzun süre bozulmadan saklanabilen konserve yiyecekler, enerji barları, kuru meyveler ve bisküviler de mutlaka çantada yer almalıdır. Bu yiyeceklerin kolay taşınabilir ve hazırlık gerektirmeyen türden olması önemlidir.

Deprem çantasında neler olmalı?

YARDIM MALZEMELERİNİ UNUTMAYIN

Her deprem çantasında temel bir ilk yardım seti yer almalıdır. Yara bandı, steril gazlı bez, antiseptik solüsyon, makas, bandaj, ağrı kesiciler ve kişisel olarak kullanılan ilaçlar (örneğin astım spreyi, tansiyon ilaçları gibi) eksiksiz bir şekilde çantaya konmalıdır.

HER DURUMA KARŞIN ISINAM VE BARINMA MATERYALLERİNİ ÇANTANIZDA OLSUN

Deprem anında ya da sonrasında dışarıda kalma ihtimali göz önüne alınarak, çantada ısı tutucu alüminyum battaniyeler, yağmurluklar, el feneri ve yedek piller mutlaka bulunmalıdır. Soğuk havalarda vücut ısısını koruyacak eldiven, bere gibi giysiler de unutulmamalıdır. Küçük boy bir çadır ya da dayanıklı bir plastik örtü, geçici barınma ihtiyacını karşılayabilir.

CİDDİ DURUMLARDAN KAYNAKLI KİMİLİĞİNİZ VE KİŞİSEL EŞYALARINIZ YANINIZDA OLSUN

Kimlik fotokopileri, sağlık sigorta kartı, acil durumda aranacak kişilere ait numaralar, bir düdük (enkaz altında ses duyurmak için) ve yedek bir telefon ya da powerbank, afet anında iletişim kurmanızı kolaylaştırır. Ayrıca küçük bir miktar nakit para da, özellikle elektrik kesintilerinde kart kullanılamayacağından faydalı olacaktır.

ÖZEL İHTİYAÇLARA DİKKAT

Çocuklar, bebekler, yaşlılar veya engelli bireyler için özel ihtiyaçlar mutlaka çantada yer almalıdır. Bebek maması, bebek bezi, ilaçlar, özel tıbbi cihazlar gibi kişisel eşyalar önceden hazırlanmalı ve düzenli olarak kontrol edilmelidir.

