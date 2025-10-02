Kan Donduran Olay: 2 Kadın ile Bir Kız Çocuğunu Öldürüp TikTok'ta Canlı Yayınladılar! Binlerce Kişi Sokağa Döküldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arjantin'de yaşanan kadın cinayetleri ülkede infial yarattı. Ülkede kaybolan üç genç kadın ve iki kız çocuğunun cansız bedenleri, bir evin bahçesinde gömülü bulundu. Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) ve Lara Gutiérrez’in (15) öldürülmesine ilişkin 12 kişiyi gözaltına alınan polis, şüphelilerden birinin, cinayetlerin bir uyuşturucu şebekesinin talimatıyla işlendiğini itiraf ettiğini açıkladı.

İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜLER

Katillerin kadınlara ağır işkenceler uyguladığı, parmaklarının kesildiği ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandıkları belirtildi. Cinayetlerin yaklaşık 45 kişinin bulunduğu özel bir TikTok grubunda canlı yayınlandığının ortaya çıkması ise dehşete düşürdü.

Brenda del Castillo, Morena Verdi ve Lara Gutiérrez

Polis, kadınların balta, bıçak ve boğma yöntemleriyle işkence edilerek öldürüldüğünü açıklarken, cinayetlerin TikTok üzerinden canlı yayınlandığının öğrenilmesi sonrası ülkede binlerce kişi sokaklara döküldü.

BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Kadın örgütleri öncülüğünde binlerce kişinin katılımıyla sokaklarda protestolar düzenlendi. “Adalet istiyoruz” ve “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz” sloganlarıyla yürüyen Arjantinliler, kadın cinayetlerinin giderek organize suçlara dönüştüğüne işaret etti. Devletin kadına şiddete karşı etkili önlem almadığı belirtilerek tepkiler yükseldi.

Cinayetler sonrası Arjantin'de düzenlenen protestolar

Kaynak: Haber Merkezi