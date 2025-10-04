Sumud Filosu'ndaki Gazeteci Anlattı: Greta’ya Nazi Yöntemleriyle İşkence!

Küresel Sumud Filosu’ndan dönen gazeteci Ersin Çelik, Greta Thunberg’e gözleri önünde ağır işkenceler yapıldığını söyledi. Çelik, “Onu süründürdüler, İsrail bayrağını öptürdüler; Naziler ne yaptıysa aynısını yaptılar” dedi.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'a getirilen gazeteci Ersin Çelik, CNN Türk canlı yayınında konuştu. İsrail askerlerinin kendilerine yönelik muamelelerine dikkat çeken Çelik, sözlerine şöyle devam etti: "Greta'ya (İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg) çok ağır işkenceler yaptılar gözlerimizin önünde. Greta'ya zulmettiler, küçücük çocuk daha Greta. Onu süründürdüler, İsrail bayrağını öptürdüler. Naziler ne yaptıysa aynısını yaptılar" dedi.

Greta Thunberg de Sumud Filosu'nda yer alıyordu.

NE OLMUŞTU?

Alıkonulan aktivistleri taşıyan THY uçağı, İsrail’in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı’ndan hareket ederek saat 15.50’de İstanbul Havalimanı'na inmişti. Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 36 Türk, 23 Malezyalının bulunduğu toplam 137 kişi bu seferle İstanbul'a gelmişti. Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılanmıştı

