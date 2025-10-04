Yüksek Mahkeme'den Trump’a Destek! O Kararı Onayladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump döneminde başlatılan ve Venezuelalı göçmenlere yönelik “Geçici Koruma Statüsü” (TPS) programının sona erdirilmesi kararını onayladı. Mahkeme, daha önce alınan iptal kararını askıya alarak, programın kaldırılmasının önünü açtı.

ALT MAHKEMENİN KARARI ASKIYA ALINDI

Kararın ardından ABD İç Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in TPS programının iptalini hukuka aykırı bulan alt mahkeme kararına itiraz ettiği belirtildi. Bu itirazın değerlendirilmesi sonucunda Yüksek Mahkeme, alt mahkeme kararını askıya aldı. Mahkeme kararı, 3'e karşı 6 oyla alındı ve "ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin ülkedeki 300 binden fazla Venezuelalı yabancıya verilen Geçici Koruma Statüsü'nü sona erdirmek için yaptığı acil talebi kabul etti" ifadesiyle duyuruldu.

‘GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ’ TARTIŞMASI

Yapılan açıklamada, Geçici Koruma Statüsü’nün “her zaman sadece geçici olması gerektiği” vurgulandı. Ayrıca, önceki yönetimlerin bu uygulamayı “suistimal ettiği, sömürdüğü ve fiili bir af programına dönüştürdüğü” öne sürüldü. Trump dönemindeki göçmenlik politikalarının, ABD vatandaşlarının yararına olacak şekilde yeniden şekillendirildiği ifade edildi.

‘ABD HALKI VE SAĞDUYUSU İÇİN ZAFER’

Yüksek Mahkeme'nin kararı, Trump yönetimi ve destekçileri tarafından olumlu karşılandı. Karar, açıklamada “ABD halkı ve sağduyusu için bir zafer” olarak nitelendirildi. Ayrıca, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, Amerikan vatandaşlarının güvenliğini öncelikli kılmak adına her türlü aracı kullanmaya devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: DHA