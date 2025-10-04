Yüksek Mahkeme'den Trump’a Destek! O Kararı Onayladı

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin Venezuelalı göçmenlere yönelik “Geçici Koruma Statüsü” programını sonlandırma kararını onayladı. Karar, alt mahkemenin iptal kararını askıya alarak yürürlüğe girmesini sağladı. Trump yönetimi bu adımı “ABD halkı ve sağduyusu için bir zafer” olarak değerlendirdi.

Son Güncelleme:
Yüksek Mahkeme'den Trump’a Destek! O Kararı Onayladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump döneminde başlatılan ve Venezuelalı göçmenlere yönelik “Geçici Koruma Statüsü” (TPS) programının sona erdirilmesi kararını onayladı. Mahkeme, daha önce alınan iptal kararını askıya alarak, programın kaldırılmasının önünü açtı.

ALT MAHKEMENİN KARARI ASKIYA ALINDI

Kararın ardından ABD İç Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in TPS programının iptalini hukuka aykırı bulan alt mahkeme kararına itiraz ettiği belirtildi. Bu itirazın değerlendirilmesi sonucunda Yüksek Mahkeme, alt mahkeme kararını askıya aldı. Mahkeme kararı, 3'e karşı 6 oyla alındı ve "ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin ülkedeki 300 binden fazla Venezuelalı yabancıya verilen Geçici Koruma Statüsü'nü sona erdirmek için yaptığı acil talebi kabul etti" ifadesiyle duyuruldu.

‘GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ’ TARTIŞMASI

Yapılan açıklamada, Geçici Koruma Statüsü’nün “her zaman sadece geçici olması gerektiği” vurgulandı. Ayrıca, önceki yönetimlerin bu uygulamayı “suistimal ettiği, sömürdüğü ve fiili bir af programına dönüştürdüğü” öne sürüldü. Trump dönemindeki göçmenlik politikalarının, ABD vatandaşlarının yararına olacak şekilde yeniden şekillendirildiği ifade edildi.

‘ABD HALKI VE SAĞDUYUSU İÇİN ZAFER’

Yüksek Mahkeme'nin kararı, Trump yönetimi ve destekçileri tarafından olumlu karşılandı. Karar, açıklamada “ABD halkı ve sağduyusu için bir zafer” olarak nitelendirildi. Ayrıca, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, Amerikan vatandaşlarının güvenliğini öncelikli kılmak adına her türlü aracı kullanmaya devam edeceği kaydedildi.

ABD Parasında Yeni Dönem! Trump, Dolara Resmini BastıracakABD Parasında Yeni Dönem! Trump, Dolara Resmini BastıracakDünya
Trump'tan İsrail'e Flaş Gazze Çağrısı! 'Derhal Durdurun'Trump'tan İsrail'e Flaş Gazze Çağrısı! 'Derhal Durdurun'Dünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Donald Trump
Son Güncelleme:
Galibiyet Sonrası Kerem Aktürkoğlu’ndan Bomba Açıklama: Fenerbahçe’ye Transfer Olmasını Sağlayan İsmi Açıkladı Fenerbahçe’ye Transfer Olmasını Sağlayan İsmi Açıkladı
Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi! Erken Emeklilik Şartları Güncellendi
İsrail'den Batı Şeria'ya Bir Ayda 1215 Saldırı İsrail'den Batı Şeria'ya 1215 Saldırı
Ukrayna'da Tren İstasyonunda Rus İHA Saldırısı: 30 Yaralı Ukrayna'da Tren İstasyonunda Rus İHA Saldırısı: 30 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor
Özgür Özel Cezaevinde Duyduklarını Anlattı: 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum' 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum'
Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı