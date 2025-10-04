Ateşkes Sözde Kaldı! İsrail'in Vurduğu Evde 7’si Çocuk 17 Can Kaybı

İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyinde bir evi hedef aldı. Trump’ın ateşkes çağrısına rağmen süren bombardımanda 7’si çocuk 17 kişi hayatını kaybetti, 40’tan fazla kişi yaralandı.

Ateşkes Sözde Kaldı! İsrail'in Vurduğu Evde 7’si Çocuk 17 Can Kaybı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, kuzeydeki Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi'nde bir binayı bombaladığı belirtildi. İsrail'in söz konusu hava saldırısında aralarında bebeklerin de olduğu 7'si çocuk 17 kişinin yaşamını yitirdiği ve 40'tan fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Saldırıya maruz kalan binanın enkazında 20 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

TRUMP ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Filistinli sağlık kaynakları ve görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Gazze’ye yönelik saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen gece saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerini hedef almaya ediyor. İsrail'in geceden beri Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda ölen Filistinli sayısının 46'ya ulaştığı belirtildi.

Trump'tan Hamas'a Flaş Çağrı! 'Gecikmesine İzin Vermeyeceğim'Trump'tan Hamas'a Flaş Çağrı! 'Gecikmesine İzin Vermeyeceğim'Dünya

Gazze Planında Son Durum Ne? Hamas Kabul Etti, Süreç Nasıl İlerleyecek?Gazze Planında Son Durum Ne? Hamas Kabul Etti, Süreç Nasıl İlerleyecek?Dünya

Trump'ın 'Hamas' Açıklaması Netanyahu'yu ŞaşırttıTrump'ın 'Hamas' Açıklaması Netanyahu'yu ŞaşırttıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze İsrail
Trump'tan Hamas'a Flaş Çağrı! 'Gecikmesine İzin Vermeyeceğim' Trump'tan Hamas'a Flaş Çağrı! 'Gecikmesine İzin Vermeyeceğim'
Ve Victor Osimhen İçin Karar Açıklandı! Galatasaray Taraftarı İsyan Bayraklarını Çekti Victor Osimhen İçin Karar Açıklandı
Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi! Erken Emeklilik Şartları Güncellendi
Sumud Filosu'ndaki Gazeteci Anlattı: Greta’ya Nazi Yöntemleriyle İşkence! Sumud Filosu'ndaki Gazeteci Anlattı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor
Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi
Özgür Özel Cezaevinde Duyduklarını Anlattı: 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum' 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum'
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı