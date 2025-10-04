ABD’de Kızamık Alarmı! Uzmanlardan Korkutan Uyarı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD, 25 yılın en kötü kızamık salgınıyla karşı karşıya. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 30 Eylül 2025 itibarıyla 1544 doğrulanmış kızamık vakası tespit edildi. Bu, 1992’den bu yana en yüksek sayı. Mart ayında zirve yapan vaka artışı, özellikle aşısız çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için ciddi tehlike oluşturuyor.

HEMEN HEMEN HEPSİ AŞISIZ

Vakaların yüzde 92’sinin aşısız veya aşı durumu bilinmeyen kişilerden oluştuğu belirtiliyor. Şu ana kadar 191 kişi hastaneye kaldırıldı, 3 kişi hayatını kaybetti. Bu, ABD’de 10 yıl aradan sonra ilk kızamık kaynaklı ölümler oldu. Ülkede anaokulu çağındaki çocuklarda aşılanma oranı yüzde 95,2’den 92,7’ye düştü. Bu düşüş, yaklaşık 280 bin çocuğu risk altına sokuyor.

KABUS SENARYOSU

Uzmanlar, aşılama oranları bu şekilde devam ederse önümüzdeki 25 yılda 851 binden fazla vaka ve 2 bin 500 ölüm görülebileceğini belirtiyor. Ancak daha kötü bir senaryoda, aşı oranlarının yarı yarıya düşmesi halinde 51 milyon kişiye kadar kızamık bulaşabileceği öngörülüyor.