Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü Yağdırdı: 'Bu Konuda Harikaydı'
ABD Başkanı Trump, Gazze'de barış anlaşmasına çok yaklaşıldığını söyledi. Hamas ile iletişim konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Trump, "Bu konuda harikaydı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes ve kalıcı barış anlaşmasına çok yaklaşıldığını açıkladı. Axios’a konuşan Trump, sürecin önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanabileceğini belirterek, “Bibi (Netanyahu) ile konuştum, ona ‘Bu senin zafer şansın’ dedim. Kabul etti, başka seçeneği yoktu” dedi.
Trump, görüşme sırasında Erdoğan’ın Hamas üzerinde büyük etkisi olduğunu ve rehinelerin serbest bırakılması sürecinde 'çok yardımcı' olduğunu söyledi: "Erdoğan çok yardımcı oldu. Sert bir adam ama dostumdur ve bu konuda harikaydı."
