Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü Yağdırdı: 'Bu Konuda Harikaydı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes ve kalıcı barış anlaşmasına çok yaklaşıldığını açıkladı. Axios’a konuşan Trump, sürecin önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanabileceğini belirterek, “Bibi (Netanyahu) ile konuştum, ona ‘Bu senin zafer şansın’ dedim. Kabul etti, başka seçeneği yoktu” dedi.

Trump, görüşme sırasında Erdoğan’ın Hamas üzerinde büyük etkisi olduğunu ve rehinelerin serbest bırakılması sürecinde 'çok yardımcı' olduğunu söyledi: "Erdoğan çok yardımcı oldu. Sert bir adam ama dostumdur ve bu konuda harikaydı."

AYRINTILAR GELİYOR...