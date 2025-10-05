Çanakkale'de Denizcilerden Filistin'e Destek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale'de Filistin'e Destek Platformu tarafından "Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız" temasıyla etkinlik düzenlendi.

Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan gemi ve tekneler, Çanakkale Yat Limanı ve GESTAŞ'a ait iskeleden boğaza açılarak tur attı. İskeleye ve Kordon Boyu'na gelen vatandaşlar da deniz araçlarını sloganlar eşliğinde karşıladı.

Gemi ve teknelere Sahil Güvenlik ile Deniz Polisi de eşlik etti. Filistin'e Destek Platformu adına Zeynel Kılıç, gazetecilere, bütün engellemelere rağmen Küresel Sumud Filosu'nun kararlılıkla fiili olarak Gazze karasularına ulaşarak ablukayı deldiğini söyledi.

"HAYATİ DARBE VURDU"

İnsanlık vicdanının, ablukadaki bu sızıntıyı bir tufana dönüştüreceğini ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım girene kadar durmayacağını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

Biz, Filistin'e Destek Platformu olarak, Sumud ve Özgürlük filosunun bu girişimlerini destekliyor, ablukayı delmek için çabalayan aktivistlerle dayanışmamızı ifade ediyoruz. Filonun İsrail'in hukuksuz müdahalesine maruz kaldığı bu günler, aslında siyonist İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına uyguladığı soykırımın ikinci yılını tamamlamak üzere olduğu günlerdir. Bundan 2 yıl önce Gazze'deki Filistin direnişi, bölgemizin ve dünyanın en büyük problemi haline gelen siyonist varlığa hayati bir darbe vurdu. Filistin'e Destek Platformu olarak, tarihin en destansı asimetrik savaşını ortaya koyan ve savaş ahlakıyla ümmetin göğsünü kabartan Filistinli direnişçilerin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.

Kılıç, Filistin özgür oluncaya kadar bu kararlı duruşlarının süreceğini belirterek, "Gazze'nin direnişi, ümmetin parçalanmışlığına rağmen zulme karşı koymanın mümkün olduğunu kanıtlamış, Batı kamuoyunda dahi vicdanları harekete geçirmiştir. Onlarca ülkeden katılımcıyla can pahasına ablukayı delmeye çalışan aktivistler bu karşılığın sadece bir tezahürüdür." dedi.

İsrail'in işgal ve soykırım politikalarının sona ermesi için ciddi ekonomik, diplomatik ve siyasi yaptırımların uygulanması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Şu açıkça görülmektedir ki İsrail'in stratejik çılgınlığı yalnızca kendisini değil, ABD'nin küresel hegemonyasını da tehdit etmektedir. Bugün artık başta İslam ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun inisiyatif alma vakti gelmiş ve geçmektedir. Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışı sağlanmalı, İsrail tüm İslam ülkeleri tarafından deniz ve hava yolları kapatılarak ablukaya alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Çanakkale'deki su ürünleri kooperatiflerinin başkanları ve üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kurumu başkanları ile çok sayıda balıkçı ve vatandaş katıldı.

Kaynak: AA