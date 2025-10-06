Gazze'de Katliam Var... Can Kaybı 67 Bin 160'a Yükseldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Gazze Şeridi’ne insanlık dışı saldırıları sürerken, 8 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı katlanarak artıyor. Son açıklanan verilere göre, 24 saatte 21 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 67 bin 160'a çıktı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 21 ölü ve 96 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 568 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 57 bin 638 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de insanlık dramı her geçen gün artıyor.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 610'a, yaralananların sayısının da 19 bin 143'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 67 bin 160'a, yaralıların sayısının 169 bin 679'a yükseldiği bildirildi.

Enkazların altında halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

Kaynak: AA