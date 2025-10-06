Gazze'de Katliam Var... Can Kaybı 67 Bin 160'a Yükseldi

İsrail'in saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Son 24 saatte 21 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 67 bin 160'a yükseldi.

Gazze'de Katliam Var... Can Kaybı 67 Bin 160'a Yükseldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Gazze Şeridi’ne insanlık dışı saldırıları sürerken, 8 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı katlanarak artıyor. Son açıklanan verilere göre, 24 saatte 21 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 67 bin 160'a çıktı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 21 ölü ve 96 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 568 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 57 bin 638 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de Katliam Var... Can Kaybı 67 Bin 160'a Yükseldi - Resim : 1
Gazze'de insanlık dramı her geçen gün artıyor.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 610'a, yaralananların sayısının da 19 bin 143'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 67 bin 160'a, yaralıların sayısının 169 bin 679'a yükseldiği bildirildi.

Enkazların altında halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze İsrail
64 Yıllık Eczane Devi Resmen İflas Etti: 500 Mağazasına Kepenk Vuruldu, Binlerce Çalışan İşsiz Kalacak 64 Yıllık Eczane Devi Resmen İflas Etti
Aşk Acısını Bile Yaşamadan Gönlünü Kaptırdı! Hande Erçel’den Ayrılan Hakan Sabancı’dan Flaş Hamle: Beğeniyi Anında Geri Çekti Hakan Sabancı’dan Flaş Hamle!
Hindistan'da Felaket: Sel ve Toprak Kayması 23 Can Aldı Hindistan'da Felaket: Sel ve Toprak Kayması 23 Can Aldı
2025 Nobel Tıp Ödülü'nün Sahipleri Belli Oldu 2025 Nobel Tıp Ödülü'nün Sahipleri Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon
AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler: ‘AK Parti Kendi Varlık Prensiplerine İhanet Etmiştir’ AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler
Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu
Meteoroloji Tarih Verdi! Günlerce Sürecek Şiddetli Yağışlar Kapıda Meteoroloji Tarih Verdi! Şiddetli Yağışlar Kapıda
İsrail'in Alıkoyduğu 14 Türk Vatandaşıyla İlgili Dışişleri'nden Flaş Açıklama İsrail'in Alıkoyduğu 14 Türk Vatandaşıyla İlgili Dışişleri'nden Flaş Açıklama