2025 Nobel Tıp Ödülü'nün Sahipleri Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, periferik bağışıklık toleransı alanındaki çığır açan keşifleri nedeniyle Amerikalı bilim insanları Mary E. Brunkow ve Fred Ramsdell ile Japon bilim insanı Shimon Sakaguchi’ye layık görüldü. Ödül, bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularına saldırmasını engelleyen kritik mekanizmayı ortaya koyan çalışmaları onurlandırdı.

Karolinska Enstitüsü’nde İsveç’in başkenti Stockholm’de yapılan duyuruda, bu keşfin otoimmün hastalıkların (örneğin romatoid artrit, tip 1 diyabet ve multipl skleroz gibi) anlaşılması ve tedavisinde devrim yaratacağı vurgulandı. Periferik bağışıklık toleransı, bağışıklık sisteminin dengeyi koruyarak gereksiz saldırılardan kaçınmasını sağlayan bir süreç olarak tanımlandı.

Ödül töreni, Nobel’in geleneksel takvimine göre 6 Ekim 2025 Pazartesi günü gerçekleştirildi ve 2025 Nobel Ödülleri’nin ilki oldu. Geçen yıl, 2024 Nobel Tıp Ödülü, hücre fonksiyonlarını düzenleyen mikroRNA’ların keşfi nedeniyle Victor Ambros ve Gary Ruvkun’a verilmişti.

DİĞER ÖDÜLLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nobel süreci devam ediyor: Fizik Ödülü Salı, Kimya Çarşamba, Edebiyat Perşembe, Barış Cuma günü açıklanacak; Ekonomi Bilimleri Anı Ödülü ise 13 Ekim’de duyurulacak. Tüm ödüller, dinamit icadı Alfred Nobel’in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık’ta Stockholm ve Oslo’da sahiplerine sunulacak.

Kaynak: İHA