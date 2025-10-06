2025 Nobel Tıp Ödülü'nün Sahipleri Belli Oldu

Nobel Tıp Ödülü, periferik bağışıklık toleransı keşifleriyle otoimmün hastalıkların anlaşılmasına katkı sağlayan Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi’ye verildi. Ödül, bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasını önleyen mekanizmayı aydınlattı.

Son Güncelleme:
2025 Nobel Tıp Ödülü'nün Sahipleri Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, periferik bağışıklık toleransı alanındaki çığır açan keşifleri nedeniyle Amerikalı bilim insanları Mary E. Brunkow ve Fred Ramsdell ile Japon bilim insanı Shimon Sakaguchi’ye layık görüldü. Ödül, bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularına saldırmasını engelleyen kritik mekanizmayı ortaya koyan çalışmaları onurlandırdı.

Karolinska Enstitüsü’nde İsveç’in başkenti Stockholm’de yapılan duyuruda, bu keşfin otoimmün hastalıkların (örneğin romatoid artrit, tip 1 diyabet ve multipl skleroz gibi) anlaşılması ve tedavisinde devrim yaratacağı vurgulandı. Periferik bağışıklık toleransı, bağışıklık sisteminin dengeyi koruyarak gereksiz saldırılardan kaçınmasını sağlayan bir süreç olarak tanımlandı.

2025 Nobel Tıp Ödülü'nün Sahipleri Belli Oldu - Resim : 1

Ödül töreni, Nobel’in geleneksel takvimine göre 6 Ekim 2025 Pazartesi günü gerçekleştirildi ve 2025 Nobel Ödülleri’nin ilki oldu. Geçen yıl, 2024 Nobel Tıp Ödülü, hücre fonksiyonlarını düzenleyen mikroRNA’ların keşfi nedeniyle Victor Ambros ve Gary Ruvkun’a verilmişti.

DİĞER ÖDÜLLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nobel süreci devam ediyor: Fizik Ödülü Salı, Kimya Çarşamba, Edebiyat Perşembe, Barış Cuma günü açıklanacak; Ekonomi Bilimleri Anı Ödülü ise 13 Ekim’de duyurulacak. Tüm ödüller, dinamit icadı Alfred Nobel’in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık’ta Stockholm ve Oslo’da sahiplerine sunulacak.

Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Aziz Sancar’a Fahri Doktora Ünvanı Verildi: Teklifi Kabul Etme Nedenini İlk Kez AçıkladıNobel Ödüllü Bilim İnsanı Aziz Sancar’a Fahri Doktora Ünvanı Verildi: Teklifi Kabul Etme Nedenini İlk Kez AçıkladıGüncel

Nobel Ödüllü Yazar Hayatını KaybettiNobel Ödüllü Yazar Hayatını KaybettiDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Nobel
Son Güncelleme:
Fransa'da Siyasi Kriz: Başbakan Lecornu Göreve Geldikten 27 Gün Sonra İstifa Etti Fransa'da Siyasi Kriz: Başbakan Lecornu Göreve Geldikten 27 Gün Sonra İstifa Etti
Samsunspor Beraberliği Sadettin Saran’ın Sabrını Taşırdı! Bomba İddia: Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı
Hindistan'da Felaket: Sel ve Toprak Kayması 23 Can Aldı Hindistan'da Felaket: Sel ve Toprak Kayması 23 Can Aldı
Aşk Acısını Bile Yaşamadan Gönlünü Kaptırdı! Hande Erçel’den Ayrılan Hakan Sabancı’dan Flaş Hamle: Beğeniyi Anında Geri Çekti Hakan Sabancı’dan Flaş Hamle!
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon
AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler: ‘AK Parti Kendi Varlık Prensiplerine İhanet Etmiştir’ AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler
Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu
Meteoroloji Tarih Verdi! Günlerce Sürecek Şiddetli Yağışlar Kapıda Meteoroloji Tarih Verdi! Şiddetli Yağışlar Kapıda
İsrail'in Alıkoyduğu 14 Türk Vatandaşıyla İlgili Dışişleri'nden Flaş Açıklama İsrail'in Alıkoyduğu 14 Türk Vatandaşıyla İlgili Dışişleri'nden Flaş Açıklama