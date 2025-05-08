Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Aziz Sancar’a Fahri Doktora Ünvanı Verildi: Teklifi Kabul Etme Nedenini İlk Kez Açıkladı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a, fahri doktora ünvanı verdi. Prof. Dr. Sancar, üniversitenin kendi adını taşıyan salonunda düzenlenen fahri doktora takdim töreninde öğretim görevlileriyle bir araya geldi. Törende açıklamalarda buşunan Aziz Sancar, üniversiteye, öğretim üyelerine ve kendisine bu ünvanı layık gören herkese teşekkür ettiğini belirtti.

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Kendisi ve ailesinin İstanbul'un fetih tarihi 1453'ü şifre olarak kullandıklarını söyleyen Prof. Dr. Sancar, "Osman Gazi, Osmanlı Devleti'ni kurdu, Fatih Sultan Mehmet Osmanlı Devleti'ni dünya imparatorluğu yaptı" dedi.

Fatih Sultan Mehmet'in önemini dikkat çeken Sancar, bu nedenle üniversiteden fahri doktora verilmesi teklifi geldiğinde hiç düşünmeden "evet" dediğini, 50'ye yakın üniversiteden fahri doktora teklifi almasına rağmen çoğunu kabul etmediğini söyledi.

'FATİH BİZİM İÇİN BİR IŞIKTIR'

"Fatih, gururumuzdur, yol gösterenimizdir, bizim için bir ışıktır” diyen Sancar, “Fetihler zamanı geçti, büyük bir Türk dünyası olarak birleşirsek fethe lüzum yok. Fatih, bilime çok önem veriyordu. Bu medreseyi, üniversiteyi kurması da onun eğitime ne kadar önem verdiğinin bir timsalidir" ifadelerini kullandı.

‘BU YOL YOL BİLİME ADANMIŞ BİR HAYATIN ÜRÜNÜDÜR’

FSM Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ise konuşmasında, Sancar'a davetlerine içtenlikle icabet ettiği için teşekkür etti.

Sancar'ın Türk gençlerine duyduğu yüksek sorumluluk duygusu ve Türk dünyasına olan derin bağlılığının, hem sözlerine hem de yaşamına yansıdığına dikkati çeken Şimşek, "Sancar Hocamızın hayatı, bilimsel bilgiyle ahlaki sorumluluğun birleştiği, sabır ve sebatla örülmüş bir başarı hikayesidir. Onun öyküsü bize gösteriyor ki, büyük başarılara giden yol ne rastlantılardan geçer ne de yalnızca zekaya dayanır. Bu yol, istikrarlı çabanın, yüksek bir sorumluluk bilincinin ve bilime adanmış bir hayatın ürünüdür. Bugün kendisini üniversitemizde misafir etmek, yalnızca bir bilim insanını ağırlamak değil; aynı zamanda ilkeleriyle, emeğiyle ve vakarla yazılmış bir ömrü kurumsal hafızamıza kazımaktır." ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Saadettin Herdem'in, üniversite senatosunun Sancar'a fahri doktora ünvanı verilmesi kararını katılımcılara okumasının ardından Rektör Şimşek, Sa

ncar'a cüppe giydirerek fahri doktora belgesini takdim etti.

Kaynak: AA