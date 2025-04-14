Nobel Ödüllü Yazar Hayatını Kaybetti

Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Mario Vargas Llosa'nı hayatını kaybettiği bildirildi. Ünlü yazarın acı haberini çocukları yayımladıkları mektupla duyurdu.

Nobel Ödüllü Yazar Hayatını Kaybetti

Perulu Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Mario Vargas Llosa’nın 89 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Mario Vargas Llosa’nın acı haberini çocukları Alvaro, Gonzalo ve Morgana yayımladıkları mektupla durdurdu. Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Aramızdan ayrılışı dünyanın dört bir yanındaki akrabalarını, dostlarını ve okurlarını üzecek ama umuyoruz ki onlar da bizim gibi, uzun, macera dolu ve verimli bir yaşam sürdüğü ve arkasında kendisinden daha uzun yaşayacak bir eser bıraktığı gerçeğiyle teselli bulacaklardır."

MARIO VARGAS LLOSA KİMDİR?

Yazar, gazeteci ve siyasetçi Mario Vargas Llosa, 20’nci yüzyıl Latin Amerika edebiyatının en önemli isimlerinden biriydi

1936’da Peru’nun Arequipa kentinde doğan Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, 2010’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanma başarısı göstermişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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