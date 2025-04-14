Pensilvanya Valisi'nin Evi Kundaklandı: Bir Kişi Gözaltında

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, Demokrat Vali Josh Shapiro’nun evi kundaklandı. Olay sırasında evde olan Shapiro, yangından yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Üzerinde ev yapımı yanıcı düzenekler bulunan 38 yaşındaki Cody Balmer isimli şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Pensilvanya Bölge Savcısı Fran Chardo, Balmer’ın “cinayete teşebbüs, terörizm ve ağırlaştırılmış kundaklama” suçlamalarıyla yargılanacağını açıkladı.

VALİ VE AİLESİ YARA ALMADI

Yangın, eyalet başkenti Harrisburg’daki valilik konutunda çıktı. Yangın esnasında evde bulunan Vali Josh Shapiro ve ailesi, yara almadan tahliye edildi Olay sonrası Harrisburg İtfaiyesi, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını ve olayın kundaklama olduğuna dair yeterli delil bulunduğunu açıkladı. Evin ciddi hasar aldığı bildirildi.

10 BİN DOLARLIK ÖDÜL

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Shapiro ve ailesinin zarar görmemiş olmasına şükrettiğini belirterek, saldırının sorumlusunun adalet önüne çıkarılması gerektiğini ifade etti. Yetkililer, olayla ilgili bilgi sağlayanlara 10 bin dolarlık ödül verileceğini duyurdu ve soruşturmanın farklı güvenlik birimleriyle koordineli şekilde sürdürüldüğünü aktardı.

Kaynak: AA