Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Büyük İtiraf
Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Çin menşeli yapay zeka uygulaması DeepSeek’in piyasaya sürülmesiyle birlikte önemli tartışmaların gündeme geldiğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Daron Acemoğlu, özellikle ABD’li teknoloji şirketlerinin yapay zeka stratejilerinin sorgulanmasına neden olan bu gelişmenin, Çin’in teknoloji modeline dair de yeni soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.
CİDDİ SORUNLAR GÜNDEME GELDİ
Yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla bilinen Acemoğlu, DeepSeek hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu gelişmenin, ABD’li teknoloji devlerinin mevcut yapay zeka modellerinin doğruluğu konusunda ciddi soruları gündeme getirdiğini vurguladı.
MALİYET BU ŞEKİLDE DÜŞÜRÜLDÜ
ABD merkezli şirketlerin büyük veri kümeleriyle eğitilmiş, bir sonraki kelimeyi tahmin eden ve insan görevlerini taklit eden sohbet botlarına dayalı bir sistem benimsediğini belirten Acemoğlu, Çinli DeepSeek’in de benzer bir yaklaşım izlediğini ancak pekiştirmeli öğrenme, uzman sistemleri ve düşünce zinciri yönlendirmesi gibi yöntemlere daha fazla ağırlık verdiğini kaydetti. Bu sayede DeepSeek’in maliyetinin 5,5 milyon dolara kadar düşürüldüğünü ifade etti.
ÇİN MODELİ ÜZERİNE YENİ DEĞERLENDİRME
Acemoğlu, DeepSeek’in piyasaya sürülmesinin, Çin’in teknoloji modelini sorgulayan yeni bir tartışma başlattığını da dile getirdi. Önceki çalışmalarında Çin’deki baskıcı kurumların inovasyonu geciktirebileceğini savunduğunu hatırlatan ekonomist, gelinen noktada bu görüşünün değişebileceğini belirterek, "İtiraf etmem gerekirse, bu artık bir olasılık. Bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Acemoğlu, DeepSeek’in gelişiminde ABD ve Avrupa’da geliştirilen teknolojilerden faydalanıldığına da dikkat çekti. Çin modelinin daha açık toplumları geride bırakabileceği yönünde kesin bir kanıya varmak için erken olduğunu vurgulayan Acemoğlu, bu konudaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.