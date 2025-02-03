Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Büyük İtiraf

MALİYET BU ŞEKİLDE DÜŞÜRÜLDÜ

ABD merkezli şirketlerin büyük veri kümeleriyle eğitilmiş, bir sonraki kelimeyi tahmin eden ve insan görevlerini taklit eden sohbet botlarına dayalı bir sistem benimsediğini belirten Acemoğlu, Çinli DeepSeek’in de benzer bir yaklaşım izlediğini ancak pekiştirmeli öğrenme, uzman sistemleri ve düşünce zinciri yönlendirmesi gibi yöntemlere daha fazla ağırlık verdiğini kaydetti. Bu sayede DeepSeek’in maliyetinin 5,5 milyon dolara kadar düşürüldüğünü ifade etti.