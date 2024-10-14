Nobel Ekonomi Ödülü'nün Sahibi Daron Acemoğlu Oldu... Tüm Ülkeyi Gururlandıran Üçüncü Türk!

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'ndan yapılan açıklamada "Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson - toplumsal kurumların bir ülkenin refahı için önemini gösterdiler. Hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu toplumlar ve nüfusu sömüren kurumlar büyüme veya daha iyiye doğru değişim yaratmaz. Ödül sahiplerinin araştırması bunun nedenini anlamamıza yardımcı oluyor" ifadeleri kullanıldı.

Ekonomi Bilimleri Ödülü Komitesi Başkanı Jakob Svensson da açıklamasında "Ülkeler arasındaki gelir farklılıklarını azaltmak, zamanımızın en büyük zorluklarından biridir. Ödül sahipleri, bunu başarmak için toplumsal kurumların önemini gösterdiler" diye konuştu.

11 milyon İsveç kronu olarak belirlenen ödülün, kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılacağı da belirtildi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ACEMOĞLU'NA TEBRİK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan ekonomist Daron Acemoğlu’nu tebrik etti. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Kurumların oluşumu ve refaha etkisine yönelik çalışmalarıyla 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan değerli ekonomist Sayın Daron Acemoğlu’nu yürekten tebrik ediyoruz."

NOBEL ALAN ÜÇÜNCÜ TÜRK

Acemoğlu, Nobel'i kazanan üçüncü Türk oldu. Türkiye'ye ilk Nobel'i Orhan Pamuk 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü ile getirmişti. 2015 yılında ise Aziz Sancar, Nobel Kimya Ödülü'nü almıştı.

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) akademik kariyerine devam ederken, 2000 yılında ekonomi profesörü unvanını almıştır. Siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomisi, iktisat teorisi ve beşeri sermaye ve eğitim konularında çalışmalar yapar.

Siyaset bilimci James A. Robinson'la birlikte yazdığı Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri (2006) ve Ulusların Düşüşü: Güç, Refah ve Yoksulluğun Kökenleri (2012) adlı eserleri çok sayıda ödüle değer görülmüştür. 2021 yılı itibarıyla IDEAS/RePEc araştırma veri tabanına göre, dünyadaki en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasındadır.