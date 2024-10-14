Bakanlığa Yürümek İsteyen Fernas İşçilerine Polis Müdahalesi

Soma'da AKP'nin Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik adlı şirkette çalışan ve Bağımsız Maden İş sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten atılan maden işçileri direnişlerini Ankara'ya taşımıştı.

TBMM'de hem muhalefet hem de iktidar üyesi milletvekilleriyle görüşmeler gerçekleştiren işçiler bor sonuca ulaşamayınca Kurtuluş Parkı'nda eylemlerini sürdürme kararı aldı.

İŞÇİLERE POLİS BARİKATI

Fernas işçileri bugün, Kurtuluş Parkı'ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yapmak istedikleri yürüyüş polis engeline takıldı. Yürüyüşe geçen işçilerin önüne polis barikatı kurulurken, yaşanan arbede esnasında bir işçi fenalaşarak yere yığıldı.

Fenalık geçiren işçinin adının Arif Doğan olduğu öğrenilirken, Doğan olay yerine gecikmeli geldiği belirtilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İŞÇİLER İKİNCİ KEZ BARİKATA YÜKLENDİ

Fernas işçileri ikinci kez yürüme kararı alarak bakanlığa doğru harekete geçti. Polisler bir kez daha barikat kurarak işçilerin yürümesini engelledi.

İşçiler bir kez daha oturma eylemine başlarken "Yolu aç yolu aç madenciye yolu aç" sloganını attı.

İşçilere destek için CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz alana geldi.

FERNAS İŞÇİLERİ NE İSTİYOR?

Fernas işçilerinin üç temel talebi var. İşten atılan işçilerin geri alınması haricinde talepleri; Sendikal haklarının tanınması, ücretlerin enflasyon ile uyumlu bir şekilde yükseltilmesi, iş güvencesi ve çalışma koşullarının insani bir seviyeye çekilmesi.

Kaynak: Gerçek Gündem