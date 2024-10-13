Atom Bombasından Kurtuldu Nobelin Sahibi Oldu
Amerika Birleşik Devletleri'nin 1945 yılında Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atması, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir felakete yol açtı. Binlerce insanın yaşamını yitirirken hayatta kalanlar nükleer silahların yasaklanması için mücadele etmeye devam etti. Bu mücadelenin en önemli temsilcilerinden biri olan Nihon Hidankyo, 2024 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. İşte ayrıntılar…
Amerika Birleşik Devletleri’nin 1945’te Hiroşima ve Nagazaki’ye attığı atom bombaları, tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşattı. Şehirler moloz yığınına dönerken, binlerce insan hayatını kaybetti. Bombardımandan sağ kurtulanlar ise radyasyonun yol açtığı hastalıklarla boğuştu ve toplum tarafından dışlandı. Bu acı tecrübeye rağmen hayatta kalan Japon atom bombası mağdurları, nükleer silahsızlanma mücadelesini sürdürdü.
Bu çabanın simgesi olan Nihon Hidankyo, 2024 Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü. Nobel Komitesi, “nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini” gösteren tanıklıkları nedeniyle grubu onurlandırdı. Komite Başkanı Jørgen Watne Frydnes, bombalardan sağ kurtulanların, insanlara nükleer silahların sebep olduğu tarifsiz acıyı anlamaları için büyük bir katkı sağladığını vurguladı.
Nükleer silahların kullanımı, Hiroşima ve Nagazaki saldırılarından bu yana gerçekleşmese de dünya çapındaki nükleer güçler cephaneliklerini modernize etmeye devam ediyor. Nobel Komitesi, bu noktada nükleer silahların dünyadaki en yıkıcı silahlar olduğunu hatırlamanın önemine dikkat çekti.
1945’te ABD’nin Hiroşima ve Nagazaki’ye attığı iki atom bombası sonucunda yaklaşık 120 bin kişi hayatını kaybetti. Bombaların ardından, nükleer silahlanma yarışı başladı ve günümüzde ABD, Rusya, Fransa, Çin, Birleşik Krallık, Pakistan, Hindistan, İsrail ve Kuzey Kore nükleer güç olarak kabul ediliyor. Küresel stokta 13 bin civarında nükleer silah bulunuyor.
Nihon Hidankyo, 1956’da kurulduğundan bu yana nükleer silahsızlanma için mücadele veriyor. Bombardımandan sağ kalanlar, yıllarca toplumdan dışlandı ve ABD’nin Hiroşima ve Nagazaki’ye verdiği zararın canlı kanıtı olarak görüldü. Ancak bu gruba öncülük eden kişiler, nükleer silahların tüm dünyadan silinmesi için mücadele etmeye devam ediyor.
Grup başkanı Toshiyuki Mimaki, en büyük arzularının, hayatta oldukları sürece nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması olduğunu belirtti.
Nihon Hidankyo