Atom Bombasından Kurtuldu Nobelin Sahibi Oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin 1945’te Hiroşima ve Nagazaki’ye attığı atom bombaları, tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşattı. Şehirler moloz yığınına dönerken, binlerce insan hayatını kaybetti. Bombardımandan sağ kurtulanlar ise radyasyonun yol açtığı hastalıklarla boğuştu ve toplum tarafından dışlandı. Bu acı tecrübeye rağmen hayatta kalan Japon atom bombası mağdurları, nükleer silahsızlanma mücadelesini sürdürdü.

Bu çabanın simgesi olan Nihon Hidankyo, 2024 Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü. Nobel Komitesi, “nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini” gösteren tanıklıkları nedeniyle grubu onurlandırdı. Komite Başkanı Jørgen Watne Frydnes, bombalardan sağ kurtulanların, insanlara nükleer silahların sebep olduğu tarifsiz acıyı anlamaları için büyük bir katkı sağladığını vurguladı.