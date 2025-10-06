Hindistan'da Felaket: Sel ve Toprak Kayması 23 Can Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletini vuran şiddetli yağışlar, sel ve toprak kayması felaketlerine neden oldu. Özellikle Darjeeling bölgesinde etkili olan afet, 23 kişinin ölümüne yol açtı. Alınan bilgilere göre, eyaletteki ani yağışlar birçok alanda su baskınlarına ve heyelanlara sebebiyet verdi. Bölgedeki yolların büyük kısmı kapandı, bu da ulaşımı felce uğrattı. Kurtarma ve tahliye ekipleri, olay yerlerinde aralıksız çalışma yürütüyor.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Eyaletimizin birçok bölgesinde ani ve şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı" dedi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Darjeeling'deki kayıplar için sosyal medya hesabından başsağlığı dileklerini iletti. Yetkililer, afet bölgesinde arama-kurtarma faaliyetlerini yoğunlaştırırken, yağışların devam etmesi halinde can kaybının artmasından endişe duyuluyor.

Kaynak: AA