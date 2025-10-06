Macron Yeni Hükümeti Kurdu, Muhalefetten Sert Tepki Geldi: 'Kısa Sürede Devrilebilir'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin siyasi çıkmazını aşmak amacıyla yeni hükümeti kurdu. Yeni kabine, Başbakan Sabastien Lecornu’nun atanmasının ardından açıklandı. Macron’un yedinci başbakanı olan Lecornu, parçalanmış bir parlamentoyla karşı karşıya. Hükümetin ilk büyük sınavı, Salı günü başbakanın politika programını açıklayacağı konuşma olacak.

Yeni kabine, muhalefet tarafından 'geçmişin devamı' olarak nitelendirildi

MUHALEFETTEN TEPKİ

Muhalefet, yeni kabineye tepki gösterdi ve hükümetin kısa sürede devrilebileceği uyarısında bulundu. Yeni hükümette dikkat çeken isimlerden biri, Maliye Bakanı olarak atanan Roland Lescure oldu. Lescure, Macron’un yakın müttefiklerinden biri olarak biliniyor ve atamasının sol kanada mesaj niteliğinde olduğu yorumları yapıldı.

Ancak solcu parti Boyun Eğmeyen Fransa, adımı yetersiz bularak hükümete karşı hemen bir güvensizlik önergesi vereceklerini açıkladı. Parti milletvekili Eric Coquerel, sosyal medya üzerinden “2024 seçimlerinden bu yana Macron, üçüncü kez seçimle reddedilen bir hükümeti dayatıyor” dedi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi Başkanı Jordan Bardella ise kabineyi “Fransız halkının beklediği kopuşu değil, sürekliliği temsil eden bir yapı” olarak değerlendirdi. Macron’un eski Maliye Bakanı Bruno Le Maire, yeni kabinede Savunma Bakanlığı görevine getirildi. Bazı bakanlar ise görevlerini sürdürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Sabastien Lecornu önderliğinde yeni kabineyi açıkladı.

EN BÜYÜK ZORLUK BÜTÇE

Başbakan Lecornu’nun önündeki en büyük zorluk, 2026 bütçesini parlamentodan geçirmek olacak. Azınlık hükümeti, mecliste sol, sağ ve merkez arasında sıkışmış durumda. Lecornu, Sosyalist Parti’yi ikna etmek için servet vergisini gündeme aldı ve bütçeyi oylamadan geçirmek için anayasal yetkilere başvurmayacağını açıkladı. Ancak Sosyalist Parti, hükümete karşı oy kullanacaklarını belirtti. Sosyalist Parti Genel Sekreteri Pierre Jouvet, “Politika değişmediği sürece hükümete karşı oy kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi