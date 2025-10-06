Macron Yeni Hükümeti Kurdu, Muhalefetten Sert Tepki Geldi: 'Kısa Sürede Devrilebilir'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Sabastien Lecornu önderliğinde yeni kabineyi açıkladı. Hükümet, muhalefet tarafından "geçmişin devamı" olarak nitelendirilirken, kısa sürede güvensizlik oyu tehlikesiyle karşı karşıya.

Macron Yeni Hükümeti Kurdu, Muhalefetten Sert Tepki Geldi: 'Kısa Sürede Devrilebilir'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin siyasi çıkmazını aşmak amacıyla yeni hükümeti kurdu. Yeni kabine, Başbakan Sabastien Lecornu’nun atanmasının ardından açıklandı. Macron’un yedinci başbakanı olan Lecornu, parçalanmış bir parlamentoyla karşı karşıya. Hükümetin ilk büyük sınavı, Salı günü başbakanın politika programını açıklayacağı konuşma olacak.

Macron Yeni Hükümeti Kurdu, Muhalefetten Sert Tepki Geldi: 'Kısa Sürede Devrilebilir' - Resim : 1
Yeni kabine, muhalefet tarafından 'geçmişin devamı' olarak nitelendirildi

MUHALEFETTEN TEPKİ

Muhalefet, yeni kabineye tepki gösterdi ve hükümetin kısa sürede devrilebileceği uyarısında bulundu. Yeni hükümette dikkat çeken isimlerden biri, Maliye Bakanı olarak atanan Roland Lescure oldu. Lescure, Macron’un yakın müttefiklerinden biri olarak biliniyor ve atamasının sol kanada mesaj niteliğinde olduğu yorumları yapıldı.

Ancak solcu parti Boyun Eğmeyen Fransa, adımı yetersiz bularak hükümete karşı hemen bir güvensizlik önergesi vereceklerini açıkladı. Parti milletvekili Eric Coquerel, sosyal medya üzerinden “2024 seçimlerinden bu yana Macron, üçüncü kez seçimle reddedilen bir hükümeti dayatıyor” dedi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi Başkanı Jordan Bardella ise kabineyi “Fransız halkının beklediği kopuşu değil, sürekliliği temsil eden bir yapı” olarak değerlendirdi. Macron’un eski Maliye Bakanı Bruno Le Maire, yeni kabinede Savunma Bakanlığı görevine getirildi. Bazı bakanlar ise görevlerini sürdürdü.

Macron Yeni Hükümeti Kurdu, Muhalefetten Sert Tepki Geldi: 'Kısa Sürede Devrilebilir' - Resim : 2
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Sabastien Lecornu önderliğinde yeni kabineyi açıkladı.

EN BÜYÜK ZORLUK BÜTÇE

Başbakan Lecornu’nun önündeki en büyük zorluk, 2026 bütçesini parlamentodan geçirmek olacak. Azınlık hükümeti, mecliste sol, sağ ve merkez arasında sıkışmış durumda. Lecornu, Sosyalist Parti’yi ikna etmek için servet vergisini gündeme aldı ve bütçeyi oylamadan geçirmek için anayasal yetkilere başvurmayacağını açıkladı. Ancak Sosyalist Parti, hükümete karşı oy kullanacaklarını belirtti. Sosyalist Parti Genel Sekreteri Pierre Jouvet, “Politika değişmediği sürece hükümete karşı oy kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'e 5 Yıl Hapis CezasıEski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'e 5 Yıl Hapis CezasıGüncel

Trump ve Macron Arasında Tansiyon Yükseldi! Dünya Bu Fotoğrafı Konuşuyor, BM Genel Kurulu'na Damga Vuran TartışmaTrump ve Macron Arasında Tansiyon Yükseldi! Dünya Bu Fotoğrafı Konuşuyor, BM Genel Kurulu'na Damga Vuran TartışmaGüncel

Macron BM Oturumunda Duyurdu! Fransa Filistin'i Resmen TanıdıMacron BM Oturumunda Duyurdu! Fransa Filistin'i Resmen TanıdıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fransa Emmanuel Macron
Ali Koç Sonrası Geri Geliyor! Sadettin Saran Müjdeli Haberi Duyurdu Ali Koç Sonrası Geri Geliyor
Everest Dağı’nda Alarm! Yüzlerce Kişi Mahsur Kaldı Everest Dağı’nda Alarm! Yüzlerce Kişi Mahsur Kaldı
Dünyanın Gözü Bu Görüşmede! Hamas Heyeti Mısır'da: İşte Masadaki Konular Dünyanın Gözü Bu Görüşmede! Hamas Heyeti Mısır'da
Fenerbahçe’ye Kötü Haber! Tedesco’nun Kurtarıcına Güle Güle: Cezalı Duruma Düştü Fenerbahçe’ye Kötü Haber! Kritik Maçta Yok
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon
Meteoroloji Tarih Verdi! Günlerce Sürecek Şiddetli Yağışlar Kapıda Meteoroloji Tarih Verdi! Şiddetli Yağışlar Kapıda
Konya'da Kan Donduran Olay! 5 Yaşındaki Çocuk 'Yan Baktın' Kavgasında Öldürüldü Konya'da Kan Donduran Olay! 5 Yaşındaki Çocuk Öldürüldü
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Korkunç Kaza! 2 Ölü, 5 Yaralı Kuzey Marmara Otoyolu’nda Korkunç Kaza! 2 Ölü, 5 Yaralı
İsrail'in Alıkoyduğu 14 Türk Vatandaşıyla İlgili Dışişleri'nden Flaş Açıklama İsrail'in Alıkoyduğu 14 Türk Vatandaşıyla İlgili Dışişleri'nden Flaş Açıklama