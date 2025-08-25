Hindistan Felaketi Yaşıyor! 303 Kişi Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hindistan’ın kuzeyinde muson yağmurları büyük bir felakete dönüştü. Himachal Pradesh eyaletinde iki aydır etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, can kayıpları ve büyük yıkımla sonuçlandı. Eyalet Afet Yönetimi Ajansı’nın açıklamasına göre bilanço giderek ağırlaşıyor.

CAN KAYBI 303 OLDU

20 Haziran’dan bu yana süren muson yağmurları, bölgede sel baskınlarına, heyelanlara ve birçok ölümcül olaya yol açtı. Şimdiye kadar 155 kişi bu felaketlerde yaşamını yitirdi. Öte yandan, yağış sırasında meydana gelen trafik kazalarında da 148 kişi hayatını kaybetti. Böylece toplam can kaybı 303’e yükseldi. Yetkililer, sayının artmasından endişe ediyor.

Muson felaketinin en çok vurduğu bölgelerin Mandi ve Kangra olduğu açıklandı. Bu bölgelerde hem yollar hem de yerleşim yerleri büyük zarar gördü. Ulaşımın aksaması nedeniyle yardım ekiplerinin çalışmaları da güçlükle ilerliyor. Eyaletin birçok köyünde evler yıkılırken, tarım arazileri de büyük hasar aldı. Yerel halk, son yılların en yıkıcı musonlarından biriyle karşı karşıya olduklarını belirtiyor.

Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayanlara evlerinden çıkmamaları, gereksiz yolculuklardan kaçınmaları ve resmi uyarıları yakından takip etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Özellikle heyelan riski yüksek dağlık alanlarda alarm seviyesinin korunduğu ifade edildi.

Hindistan’da her yıl etkili olan muson yağmurları, tarım için hayati öneme sahip olsa da, beraberinde sık sık ölümcül felaketler getiriyor. Bu yıl ise Himachal Pradesh, son yılların en ağır muson bilançosuyla karşı karşıya kalmış durumda.

Kaynak: DHA