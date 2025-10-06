Fransa'da Siyasi Kriz: Başbakan Lecornu Göreve Geldikten 27 Gün Sonra İstifa Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa’da hükümet istikrarsızlığı devam ediyor. François Bayrou hükümetinin Ulusal Meclis’ten güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından 9 Eylül'de başbakanlık görevine getirilen Sebastien Lecornu, kurduğu yeni kabineyi açıkladıktan sadece saatler sonra istifa etti.

Başbakan Lecornu’nun istifası, ülkedeki siyasi belirsizliği derinleştirirken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki iktidarın art arda gelen başarısız girişimlerle zora girdiği yorumlarına neden oldu.

YENİ HÜKÜMETİN ÖMRÜ SADECE SAATLER SÜRDÜ

Elysee Sarayı Genel Sekreteri Emmanuel Moulin’in yaptığı açıklamaya göre, Lecornu’nun kabinesi 3,5 haftalık müzakerelerin ardından şekillendi. Ancak hükümetin açıklanmasının ardından gelen istifa haberi, siyasi çevrelerde adeta şok etkisi yarattı.

Sebastien Lecornu

KABİNEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VARDI

Lecornu'nun yeni kabinesinde, Roland Lescure Ekonomi ve Maliye Bakanı, Eric Woerth Konut Bakanı, Naima Moutchou Dönüşüm, Kamu Hizmeti, Yapay Zeka ve Dijital İşler Bakanı, Marina Ferrari Spor ve Gençlik Bakanı oldu.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Adalet Bakanı Gerald Darmanin, Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Kültür Bakanı Rachida Dati, Sağlık Bakanı Catherine Vautrin, Tarım Bakanı Annie Genevard, Fransa Denizaşırı Topraklar Bakanı Manuel Valls, Fransa Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik, Orman, Deniz ve Balıkçılık Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot ve Kamu Maliyesi Bakanı Amelie de Montchalin kabinedeki yerlerini korudu.

MUHALEFET SERT ÇIKTI: HALKTAN KOPUK BİR KABİNE

Lecornu’nun açıkladığı kabine, meclisteki en güçlü grup olan sol ittifak ile ikinci büyük güç olan aşırı sağ tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı. Her iki kanat da kabineyi “temsil kabiliyeti zayıf”, “halktan kopuk” ve “krize çözüm üretmekten uzak” olarak niteledi.

Özellikle kamu borçları ve kemer sıkma politikalarının gölgesinde kurulan yeni hükümetin, ülkenin sosyal ve ekonomik sorunlarına yanıt veremeyeceği yönünde görüşler öne çıktı.

Emmanuel Macron

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Aşırı sağcı RN Genel Sekreteri Jordan Bardella, BFMTV’de katıldığı programda, Lecornu’nun istifasının ardından "sandığa gitmeden siyasi istikrarın bulunamayacağını" ifade ederek, Macron’a Ulusal Meclis’i feshetmesi çağrısı yaptı.

RN’nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada da "Macronculuk ayakta öldü." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, Ulusal Meclis'i feshederek erken seçime gitmesi ya da istifasını sunması istendi.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, daha önce 104 milletvekili tarafından Macron’un azledilmesi için yapılan başvurunun derhal değerlendirmeye alınmasını istedi.

Öte yandan Cumhuriyetçiler Partisi (LR) Başkan Yardımcısı ve Cannes Belediye Başkanı David Lisnard da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Macron’un istifasını programlamasının Fransızların çıkarına" olduğunu vurguladı.

FRANSA’DA NE OLUYOR?

Fransa’da siyasi istikrarsızlık, Aralık 2024’te Michel Barnier hükümetinin, bütçe krizinde muhalefetin sunduğu gensoruyla düşmesiyle derinleşmişti. Yerine atanan François Bayrou da sadece dokuz ay görevde kalabilmiş, 2026 bütçesi öncesi güvenoyu alamayarak görevi bırakmıştı. Şimdi ise, Sebastien Lecornu’nun kurduğu üçüncü hükümet de doğrudan istifa ile başlamadan sona erdi.

Kaynak: AA