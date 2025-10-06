Balıkesir'de İş Yerinde Yangın Paniği
Balıkesir’de bir iş yerinde fritözden çıkan yangın panik yarattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, iş yerindeki duman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde Eski Kuyumcular Mahallesi Mekik Sokak'ta meydana geldi. Mekik sokakta bulunan işyerinin de mutfak bölümünde fritözden kaynaklı yangına Merkez itfaiye ekipleri müdahale edilerek, duman tahliyesi yapıldı.
Yangın ilçenin en kalabalık merkezinde panik havası oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin fritöz yangını sonrası işyerinde oluşan dumanı tahliye edildi.
Kaynak: İHA