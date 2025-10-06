Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: Sanıklara 20 Yıla Kadar Hapis Talebi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, 12 Ekim 2024 tarihinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.Ü.’ye ait ikamette yaptıkları aramada bonzai, amfetamin, ecstasy, sentetik ecza hapları ve 4 bin 700 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

Olay sonrası gözaltına alınan N.Ü. tutuklanırken, ifadeleri doğrultusunda yakalanan M.Ş. de cezaevine gönderildi. Ç.B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada, Cumhuriyet savcısı mütalaasında N.Ü. ve M.Ş.’nin “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 10 ila 20 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ç.B.K.’nin ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraatı istendi.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık N.Ü., uyuşturucu satmadığını öne sürerek, “Uyuşturucu bana ait değil. Evde bulunduğunda ben cezaevindeydim. M.Ş. tarafından getirilmiş olabilir” dedi.

M.Ş. ise uyuşturucu kullanıcısı olduğunu kabul ederek, “Satış yapmadım, evde bulunan madde bana ait değil” ifadelerini kullandı.

Tutuksuz yargılanan Ç.B.K. da suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre istemesi üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA