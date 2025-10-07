Megakentte Hayat Durdu! Yağış Sonrası İstanbul'da Trafik Kilit

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte megakentte trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 09.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçülürken, bu oran yüzde 90'ı dahi gördü.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarıları doğrultusunda İstanbul'da sabah saatleri itibarıyla etkili olan sağanak yağış, kent genelinde trafik yoğunluğuna neden oldu. Erken saatlerden itibaren özellikle ana arterlerde ve köprü geçişlerinde araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, saat 08.30 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk oranı yüzde 80 olarak ölçüldü. Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte Anadolu Yakası'nda trafik yüzde 90'a kadar çıktı.

Megakentte Hayat Durdu! Yağış Sonrası İstanbul'da Trafik Kilit - Resim : 1

ARAÇLAR KUYRUK OLDU

Her iki yakada da D-100 karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluşurken; özellikle Anadolu Yakası'nda yer yer trafik durma noktasına geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre, İstanbul genelinde yağışın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Sağanak nedeniyle katlanan trafik, İBB verilerine göre; saat 09.20 itibarıyla yüzde 72 olarak ölçüldü.

Megakentte Hayat Durdu! Yağış Sonrası İstanbul'da Trafik Kilit - Resim : 2

Meteoroloji ve AKOM'dan Peş Peşe Uyarı: Çok Sayıda İl İçin Alarm! İstanbul Güne Sağanakla Başladı, Günlerce SürecekMeteoroloji ve AKOM'dan Peş Peşe Uyarı: Çok Sayıda İl İçin Alarm! İstanbul Güne Sağanakla Başladı, Günlerce SürecekGüncel
Yollarda Yaşlı Araç Alarmı: 6 Milyon Otomobil Tehlike SaçıyorYollarda Yaşlı Araç Alarmı: 6 Milyon Otomobil Tehlike SaçıyorEkonomi
Serdar Öktem Suikastında Şok Detaylar! Şüphelilerden 2'si ÇocukSerdar Öktem Suikastında Şok Detaylar! Şüphelilerden 2'si ÇocukGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Trafik Sağanak yağış
Son Güncelleme:
Katliam Gibi Kaza! İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 5 Ölü, 14 Yaralı İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı! Ölü ve Yaralılar Var
Futbol Dünyası Bu Haberle Sarsıldı! 45 Yaşındaki Yıldız Futbolcuya Hapis Şoku: Çocuk İstismarından Gözaltına Alındı 45 Yaşındaki Yıldız Futbolcuya Hapis Şoku!
Ertuğrul Doğan’dan Uğurcan Çakır İçin Bomba Açıklama: Galatasaray Parayı Ödemedi! Gözler TFF’ye Çevrildi Galatasaray Parayı Ödemedi!
Adana'da Biri Engelli İki Kardeş, Yangında Can Verdi Adana'da Biri Engelli İki Kardeş, Yangında Can Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Katliam Gibi Kaza! İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 5 Ölü, 14 Yaralı İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı! Ölü ve Yaralılar Var
Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar
İsmi Duyulunca Salon Boşaldı! Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Krizi Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Protestosu
Yollarda Yaşlı Araç Alarmı: 6 Milyon Otomobil Tehlike Saçıyor Yollarda Yaşlı Araç Alarmı: 6 Milyon Otomobil Tehlike Saçıyor
Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek