Meteoroloji ve AKOM'dan Peş Peşe Uyarı: Çok Sayıda İl İçin Alarm! İstanbul Güne Sağanakla Başladı, Günlerce Sürecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın ilk günlerinde Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yağışların etkili olacağını bildirdi. Tahminlere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara’nın batısı, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz başta olmak üzere yurdun batı kesimleri için kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısı yapıldı

YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Yağışların; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Ankara’nın batı ilçeleri ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında ise çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması öngörülüyor. Vatandaşların, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

Hava sıcaklığının batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

İç Anadolu’nun güney ve doğusunda rüzgarın saatte 60 km’ye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji, vatandaşlara özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

20 İL İÇİN ALARM

Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın için turuncu kodlu uyarı verildi. İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Muğla, Isparta ve Antalya için ise sarı kodlu uyarı verildi.

AKOM'DAN DA UYARI: 3 GÜN ETKİLİ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu sabah saatlerinden itibaren kentte kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Yağışın, sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda kuvvetleneceği aktarılan açıklamada, yağışın akşam saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceğinin öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, güneyin ılık ve nemli havasıyla Balkanların soğuk havasını buluşturan alçak basınç sisteminin 3 gün boyunca bölgede etkili olmaya devam edeceği, bu nedenle kuvvetli lodosla aralıklarla yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklığın 14-18 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

SU BASKINI UYARISI

Sonbahar mevsiminin bugünlerinde 20 derecelerin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığıyla atmosferin üst katmanlarına Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava akımları sonucu kararsız hava koşulları oluştuğu aktarılan açıklamada, yağış miktarlarının bölgesel olarak beklenenden fazla olabildiği, bu nedenle alçakta kalan yerlerde su baskını, yollarda göllenme ve benzeri hadiseler yaşanabildiği ifade edildi.

Açıklamada, İBB ekiplerinin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri aldığı belirtilerek, vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BAŞLADI

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından şehirlerde yağış başladı. Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki şehirler güne yağmurla uyandı. İstanbul genelinde devam eden yağışın gün içerisinde etkili olacağı öğrenildi.

İstanbul'da sağanak sabah saatlerinde etkisini gösterdi

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, Sakarya ve Bilecik dışında yerel olarak kuvvetli olacak.

İstanbul 16/20°C, Bursa 14/21°C, Çanakkale 14/17°C, Kırklareli 12/14°C

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, kıyı kesimlerde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

İzmir 17/20°C, Manisa 17/22°C, Denizli 14/20°C, Afyonkarahisar 10/19°C

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’de sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

Antalya 20/25°C, Burdur 11/20°C, Adana 18/29°C, Hatay 17/28°C

İç Anadolu: Az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ankara’nın batısı ve Eskişehir çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Ankara 10/24°C, Eskişehir 10/22°C, Konya 10/22°C

Batı Karadeniz: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak geçişleri görülecek.

Bolu 9/24°C, Düzce 13/26°C, Zonguldak 14/23°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Samsun 15/24°C, Trabzon 15/24°C, Rize 15/24°C

Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Erzurum 6/24°C, Kars 4/24°C, Van 9/23°C, Malatya 10/28°C

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.

Diyarbakır 13/31°C, Gaziantep 13/28°C, Siirt 19/31°C, Mardin 19/28°C





Kaynak: Haber Merkezi