İsmi Duyulunca Salon Boşaldı! Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Krizi

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Afife Tiyatro Ödülleri’ne protesto damga vurdu. Ödül alan tiyatrocu Sükun Işıtan’ın konuşmasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’ya teşekkür etmesi, protestoyu tetikledi. İzleyicilerin bir kısmı yuhalamaya başladı, bazı davetlilerse tepkilerini göstermek için salonu terk etti. O anlar salonda bulunan davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Protestonun ardından tören kısa süreliğine duraksadı.

NE OLMUŞTU?

Tamer Karadağlı, son olarak Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda 12 hocanın görevden alınmasında etkili olduğu iddiasıyla da eleştirilerin hedefi olmuştu. O dönem "Bunlar muhalif" dediği gerekçesiyle yapılan görevden almalar, tiyatro camiasında tepkiyle karşılanmıştı.

Kaynak: BirGün