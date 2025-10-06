'Emekliye Ev Yok' Dedi, Cezayı Yedi!

Ticaret Bakanlığı, bir ilan sitesinde "Emekliye kiralık değildir" açıklamasıyla yayımlanan konut ilanını incelemeye aldı. Yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edilen ilan kaldırılırken, emlak işletmesine para cezası uygulandı.

'Emekliye Ev Yok' Dedi, Cezayı Yedi!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, bir ilan sitesinde yayımlanan ve "Emekliye kiralık değildir" ifadesi yer alan konut ilanıyla ilgili inceleme başlattı. Denetim sonucunda ilanın Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’e aykırı olduğu tespit edildi. Bakanlık yetkilileri, ilanı yayından kaldırdıklarını ve ilgili emlak işletmesine idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Açıklamada, Bakanlığın her vatandaşın eşit şartlarda hizmet almasını sağlamak, piyasada adil, dürüst ve ahlaka uygun ticari faaliyetleri denetlemek ve ayrımcılığın önüne geçmek gibi önceliklerinin bulunduğu vurgulandı. Bakanlık, vatandaşların haklarını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Ekim Ayı Kira Artış Oranı Belli OlduEv Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Ekim Ayı Kira Artış Oranı Belli OlduEkonomi

Faiz Yok, Kredi Yok, Peşinat Yok...Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olunacak! İşte Aylık Taksit Tutarı ve Örnek HesaplamaFaiz Yok, Kredi Yok, Peşinat Yok...Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olunacak! İşte Aylık Taksit Tutarı ve Örnek HesaplamaEkonomi

Ne Kira Ne Enflasyon! İşte 250 Bin Kişiyi Yerinden Eden KrizNe Kira Ne Enflasyon! İşte 250 Bin Kişiyi Yerinden Eden KrizEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ticaret Bakanlığı
Serdar Öktem Suikastında Şok Detaylar! Şüphelilerden 2'si Çocuk Serdar Öktem Suikastında Şok Detaylar!
Türkiye’ye Saat ve Tarih Verildi! Bir Anda Vuracak, Hem Üşütecek Hem De Islatacak Türkiye’ye Saat ve Tarih Verildi!
Eşini Katledip Kaçmıştı... Sonu Tüyler Ürpertti! Eşini Katledip Kaçmıştı... Sonu Tüyler Ürpertti!
Futbol Dünyası Bu Haberle Sarsıldı! 45 Yaşındaki Yıldız Futbolcuya Hapis Şoku: Çocuk İstismarından Gözaltına Alındı 45 Yaşındaki Yıldız Futbolcuya Hapis Şoku!
ÇOK OKUNANLAR
MEB Duyurdu... Okullarda Filistin İçin Farkındalık Eğitimi MEB Duyurdu... Okullarda Filistin İçin Farkındalık Eğitimi
Kademeli Emeklilikte Resmi Adım Yolda! Gözler Meclis’te, 2000-2008 Arası Sigortalılara Erken Emeklilik Fırsatı 2000-2008 Arası Sigortalılara Erken Emeklilik Fırsatı
Galatasaray Derbisi Sonrası Sergen Yalçın İsyan Etti! Soyunma Odasındaki Konuşması Ortaya Çıktı: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Sergen Yalçın Derbi Sonrası İsyan Etti
Serdar Öktem Suikastında Flaş Gelişme! 'Daltonlar' Detayı Serdar Öktem Suikastında Flaş Gelişme!
Silahlı Saldırıya Uğramıştı! Avukat Serdar Öktem Hayatını Kaybetti Avukat Serdar Öktem Hayatını Kaybetti