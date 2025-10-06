Eşini Katledip Kaçmıştı... Sonu Tüyler Ürpertti!

Trabzon'da eşini tüfekle öldürüp kaçan Mustafa Sağlam, 2 ay sonra ormanda ölü bulundu. Cesedinin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi.

Son Güncelleme:
Eşini Katledip Kaçmıştı... Sonu Tüyler Ürpertti!
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde 2 ay önce eşi Tuğba Sağlam’ı tüfekle öldürüp kaçan Mustafa Sağlam’ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Olay, 9 Ağustos’ta meydana gelmişti. Evlerinin önünde çıkan tartışma sonrası Mustafa Sağlam, eşi Tuğba Sağlam’ı tüfekle vurmuş, ardından suç aletiyle birlikte ormana kaçmıştı. Ekipler, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) desteğiyle bölgede 2 ay boyunca arama yapmış, ancak sonuç alınamamıştı.

Eşini Katledip Kaçmıştı... Sonu Tüyler Ürpertti! - Resim : 1
Tuğba ile Mustafa Sağlam çifti.

KORKUNÇ SON

Aramalar, Karatepe Mahallesi yakınlarında yeniden yoğunlaştırıldı. Bölgede yapılan incelemede yabani hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan inceleme sonucunda cesedin Mustafa Sağlam’a ait olduğu belirlendi. Sağlam’ın intihar ettikten sonra cesedinin bölgedeki vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Kaynak: İHA

