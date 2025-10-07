MEB Duyurdu... Okullarda Filistin İçin Farkındalık Eğitimi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm okullarda öğrencilerin katılımıyla Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri düzenleneceğini duyurdu. Bakan Tekin, “Amacımız çocuklara sadece bilgi değil, vicdan, adalet ve insan olmanın sorumluluğunu da kazandırmak” dedi.

MEB Duyurdu... Okullarda Filistin İçin Farkındalık Eğitimi
Milli Eğitim Bakanlığı, bügün (7 Ekim Salı) Türkiye genelindeki tüm okullarda öğrencilerin katılımıyla Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı, yarın Türkiye genelindeki tüm okullarda öğrencilerin katılımıyla Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri düzenleneceğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda gerçekleştirilecek etkinliklerin amacının 'öğrencilere bilgiyle birlikte vicdan, adalet ve insanlık bilinci kazandırmak' olduğunu belirtti.

'AMACIMIZ SADECE BİLGİ KAZANDIRMAK DEĞİL'

Tekin, "İnsanlık onurunu savunma bilincini çocuklarımızda yaşatmak hepimizin ortak görevi. Amacımız sadece bilgi kazandırmak değil; vicdanı, adaleti ve insan olmanın sorumluluğunu da öğretmek. Çünkü insanın içindeki iyilik yeşermedikçe, hiçbir bilgi meyve vermez" ifadelerini kullandı.

