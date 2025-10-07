MEB Duyurdu... Okullarda Filistin İçin Farkındalık Eğitimi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanlığı, bügün (7 Ekim Salı) Türkiye genelindeki tüm okullarda öğrencilerin katılımıyla Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı, yarın Türkiye genelindeki tüm okullarda öğrencilerin katılımıyla Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri düzenleneceğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda gerçekleştirilecek etkinliklerin amacının 'öğrencilere bilgiyle birlikte vicdan, adalet ve insanlık bilinci kazandırmak' olduğunu belirtti.

'AMACIMIZ SADECE BİLGİ KAZANDIRMAK DEĞİL'

Tekin, "İnsanlık onurunu savunma bilincini çocuklarımızda yaşatmak hepimizin ortak görevi. Amacımız sadece bilgi kazandırmak değil; vicdanı, adaleti ve insan olmanın sorumluluğunu da öğretmek. Çünkü insanın içindeki iyilik yeşermedikçe, hiçbir bilgi meyve vermez" ifadelerini kullandı.

Dünyanın farklı köşelerinde savaşın, zulmün ve haksızlığın gölgesinde büyüyen çocuklar var.

Biz, dünyanın unuttuğu vicdanı, çocuklarımızın kalbinde yeniden yeşertmek zorundayız.



Bu anlayışla, Millî Eğitim Bakanlığı olarak 81 ilimize gönderdiğimiz yazı doğrultusunda,

7 Ekim Salı… pic.twitter.com/KHgyHBNjyp — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) October 6, 2025

Kaynak: Haber Merkezi