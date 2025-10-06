Putin, Netanyahu’yla Görüştü! Ana Gündem Gazze

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre iki lider, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planını ele aldı.

Görüşmede ayrıca, Putin'in Rusya'nın Filistin sorununun iyi bilinen uluslararası hukuk çerçevesine dayalı kapsamlı çözümü konusundaki kararlı tutumunu yinelediği belirtildi. Diğer bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, özellikle İran'ın nükleer programıyla ilgili duruma müzakereli çözüm bulunması ve Suriye'de daha fazla istikrar konuları tartışıldı.

Kaynak: AA