Greta, Dünyaya Haykırdı! 'Gazze'de Kasıtlı Soykırım Sürüyor'

İsrail tarafından alıkonulan Greta Thunberg, sınır dışı edildikten sonra konuştu. Gazze’de kasıtlı bir soykırımın yaşandığını ifade eden Thunberg, "Bir milleti gözümüzün önünde yok ediyorlar” dedi.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu’nda alıkoyduğu İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, 171 aktivistle beraber Yunanistan’a sınır dışı edildi. Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı’na ulaşan Thunberg, "Özgür Filistin" sloganlarıyla karşılandı.

'KONU BEN DEĞİLİM; GAZZE!'

Burada kısa bir açıklama yapan Thunberg, şu ifadeleri kullandı: "Hükümetler yapamayınca halklar devreye girdi. Sözde beni temsil eden liderler soykırım, ölüm ve yıkımı körüklemeye devam ediyor. Onlar beni temsil etmiyor. Gözlerimizi Gazze’den ayırmamalıyız. İnanın İsrail’in hapishanede yaptığı kötü muamele ve istismarlardan bahsedebilirim ama konu bu değil. Konu İsrail’in Gazze’de devam ettirdiği kasıtlı soykırım. Gözümüzün önünde bir milleti yok etmeye çalışıyorlar."

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Sumud Filosu'na saldırıları sonrası alıkonulan 36'sı Türk 137 aktivist 4 Ekim'de İsrail'den tahliye edilmişti. Uçak İstanbul'a ulaştıktan sonra açıklamalarda bulunan aktivistler, İsrail'in kendilerine kötü muamelede bulunduğunu ve özellikle aktivist Greta Thunberg'in aşağılanmak istendiğini anlatmıştı. Aktivistler, İsrail güvenlik güçlerinin Thunberg'i İsrail bayrağına sarılmaya, bayrağı öpmeye zorladıklarını anlatmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Greta Thunberg Gazze
