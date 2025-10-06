Avrupa Birliği'nden Flaş Gazze Atağı! 'Rol Almak İstiyoruz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze’de kurulması planlanan geçici yönetimle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kallas, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, “Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için önerdiği geçiş dönemi yönetiminde aktif rol almak istiyor. Avrupa’nın bu süreçte önemli bir sorumluluğu olduğuna inanıyoruz ve mutlaka dahil olmalıyız” ifadelerini kullandı. Açıklama, ABD’nin “Gazze Barış Kurulu” olarak adlandırdığı yeni planın uluslararası boyut kazanmaya başladığı bir dönemde geldi.

NE OLMUŞTU?

Hamas dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı. Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" ifadelerini kullanmıştı.