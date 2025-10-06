Greta Thunberg de Dahil 171 Aktivist Sınır Dışı Edildi
İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de dahil olduğu 171 aktivistin İsrail’den Yunanistan ve Slovakya’ya sınır dışı edildiği bildirildi.
Küresel Sumud Filosu ile Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ekipte bulunan İsveçli aktivist Greta Thunberg, Yunanistan'a gönderilmek üzere sınır dışı edildi. Thunberg'le birlikte 171 aktivist, Yunanistan ve Slovakya'ya gönderildi.
NE OLMUŞTU?
İsrail'in Sumud Filosu'na saldırıları sonrası alıkonulan 36'sı Türk 137 aktivist 4 Ekim'de İsrail'den tahliye edilmişti. Uçak İstanbul'a ulaştıktan sonra açıklamalarda bulunan aktivistler, İsrail'in kendilerine kötü muamelede bulunduğunu ve özellikle aktivist Greta Thunberg'in aşağılanmak istendiğini anlatmıştı.
Aktivistler, İsrail güvenlik güçlerinin Thunberg'i İsrail bayrağına sarılmaya, bayrağı öpmeye zorladıklarını anlatmıştı.
