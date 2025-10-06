Rus Medya Patronu da 'Camdan Düştü': Kremlin’in 'Kara Kutusu'nun Esrarengiz Ölümü!

Rusya’da üst düzey isimlerin "pencereden düşerek" gerçekleşen şüpheli ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Pravda Yayın Grubu’nun 87 yaşındaki eski patronu Vyacheslav Leontyev, Moskova’daki evinin penceresinden "düşerek" hayatını kaybetti. Kremlin’e yakınlığı ve onların gizli servetini bilmesiyle tanınan Leontyev’in ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.

Üç yılı aşkın süredir Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla gündeme gelen Rusya'da, son dönemde artan şüpheli ölümler de dikkat çekiyor. Özellikle siyasetçiler, üst düzey asker ve iş insanlarının çoğunlukla "pencereden düşerek" hayatlarını kaybettiği vakalar bir sır olarak kalırken, başkent Moskova, yine çok ünlü bir ismin ölüm haberine uyandı.

Sovyet döneminin en önemli medya organlarından Pravda gazetesinin eski genel yayın yönetmeni ve yayın grubunun başkanı 87 yaşındaki Vyacheslav Leontyev, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Polis, olayın kaza, intihar veya cinayet olabileceğini belirterek soruşturma başlattığını duyurdu.

'KREMLİN'İN GİZLİ SERVETİNİ BİLİYORDU'

Cumartesi akşamı Molodogvardeyskaya Caddesi üzerindeki evinin penceresinden yaklaşık 21 metre yükseklikten düştüğü belirtilen Leontyev hakkında Kremlin karşıtı Rus gazeteci Andrey Malgin, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Malgin, yaptığı açıklamada, "Pencereden düşüşler devam ediyor. Leontyev de pencereden düştü. Cesedi evinin yakınında bulundu" dedi.

Leontyev’i yakından tanıdığını anlatan Malgin, "O adeta yeraltı milyoneri gibiydi. ‘Partinin parası’ hakkında çok şey biliyordu. Pravda Yayın Grubu, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin en kârlı kurumuydu" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAKİ ŞÜPHELİ ÖLÜMLER

Leontyev’in ölümü, Rusya’da son yıllarda artan "pencereden düşme vakaları" zincirine eklendi. Ukrayna savaşının hemen öncesinde ve sonrasında, çok sayıda enerji şirketi yöneticisi, oligark ve üst düzey yetkili benzer şekilde hayatını kaybetmişti.

Bu ölümlerin birçoğu, Kremlin politikalarına eleştirel yaklaşan veya Putin’e yakın çevrelerle çıkar çatışması yaşayan isimlerle ilişkilendirildi. Rus makamları, Leontyev’in ölümüne dair şu ana kadar bir açıklamada bulunmadı.

