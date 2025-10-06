Güllü’nün Adli Tıp Raporu Ortaya Çıktı! 3.53 Promil Alkollü Olduğu Tespit Edildi
‘Arabeskin Kraliçesi’ usta sanatçı Güllü’nün şüpheli ölümü sonrasında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan Adli Tıp raporu ortaya çıktı. Raporda Güllü’nün 3.53 promil alkollü olduğu belirtildi. Öte yandan sanatçının kanında düşük dozda, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucunun bulunduğu, idrarında ağrı kesici tespit edildiği belirtildi.
26 Eylül gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği açıklanan arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün ölümüne ilişkin çok sayıda iddia ortaya atılmıştı.
Ünlü sanatçının öldürüldüğü iddiası çokça konuşulmuş, ardından soruşturma başlatılmıştı.
DARP İZİNE RASTLANMAMIŞTI
Olayın soruşturma sürecinde, ses kayıtlarındaki tutarsızlıklar, bilgi kirliliği ve Güllü’nün yakınlarının beyanları gerekçe gösterilerek dosya Cinayet Büro’ya devredilmişti. Güllü'nün ön otopsi raporunda ‘darp’ ve ‘cebir’ izine rastlanmadığı belirtilmişti.
3.53 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Güllü’nün alkol veya uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığına dair Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi’nden de rapor istenmişti. Raporun sonucu ortaya çıktı. Güllü’nün iç organ parçalarında ve mide muhtevasında yapılan aramada uyuşturucu maddeye rastlanmazken, 3.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.
NELER İNCELENDİ?
Yapılan incelemede neler analiz edildi:
- Kanda alkol (etanol, metanol), uyuşturucu-uyarıcı madde arandı
- Sistematik toksikolojik analizi yapıldı
- Göz içi sıvısında alkol (etanol, metanol) arandı
- İdrarda uyuşturucu-uyarıcı madde arandı
- İç organ parçalarında ve mide muhtevasında sistematik toksikolojik analiz yapıldı
AİLE AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Adli Tıp raporunun Güllü’nün kazayla düşme yaşadığını destekler nitelikte olduğunu belirten ailenin avukatı Rahmi Çelik, “Rapor, merhumenin kanında 3.53 promil etanol (alkol) ve göz içi sıvısında 343 mg/dl etonol promil bulunduğu tespit edildiğini, ayrıca kanında düşük dozda, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunmuş, idrarda ise yine ağrı kesici saptanmıştır” açıklamasını yaptı.
Kaynak: DHA