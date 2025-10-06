İstanbul Altın Rafinerisi Soruşturmasını Karıştıran Fotoğraf! İAR AŞ Sahibi ve Genel Müdürü Kiminle Aynı Karede?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında, "hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Sistemli olarak devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları öne sürülen 24 şirket ile şirketlerin sahibi ve çalışanı olan 23 şüpheliden 21’i gözaltına alınmıştı.

ESKİ BAKAN İLE AYNI KAREDELER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan saatlerinde İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ.’nin sahibi Özcan Halaç ile Genel Müdür Ayşen Esen’in de bulunduğu bir fotoğraf, operasyon sonrasında gündem oldu.

Yıllar öncesine ait fotoğrafta Özcan Halaç ve Ayşen Esen’in dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile birlikte poz verdikleri görüldü.

OPERASYON NASIL YÜRÜTÜLDÜ?

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve ilişkili şirketlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul'da 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bakırköy, Bahçelievler, Sancaktepe, Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Küçükçekmece, Bağcılar, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Sarıyer ve Üsküdar ilçelerinde olmak üzere toplam 23 adres incelendi.

Soruşturmada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından " Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı" yayımlandığı,

yayımlandığı, Bu talimat kapsamında, devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden yüzde 3 destek verdiği,

Ancak bu kapsamda bazı kişilerin devletin sunduğu desteği almak için altın madenini yasal çerçevede şirketler üzerinden yurt dışından ithal ettiği belirlendi.

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ile ilişkili şirketlerin kazandığı dövize talimatlar çerçevesinde yüzde 3 devlet desteği aldığı, bu işlemin belirli bir organizasyon içerisinde devleti sistemli olarak zarara uğratılmaya yönelik yapıldığı ve haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında şirket çalışanı olan 30 kişinin üzerine 24 yeni şirket kurulduğu anlaşıldı. Bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği alındığı öğrenildi.

Operasyonda belirlenen 23 şüpheliden 21'i gözaltına alınırken, firari 2 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

NEDEN GÖZALTI KARARI VERİLDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında, "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

DOSYADA KİMLERİN İSİMLERİ VAR?

Devletin sunduğu yüzde 3 desteği almak için kendileri ve söz konusu şirketlerin çalışanı olan 30 kişinin üzerine 24 yeni şirket kurduğu belirlenen isimler şöyle:

İAR AŞ sahibi Özcan Halaç,

İAR Genel Müdürü Ayşen Esen,

İAR Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen,

İAR Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halk Bankası çalışanı Betül Saraç,

İAR çalışanı Erkam Halaç,

Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ. çalışanı Bülent Halaç,

Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. ve Tic. AŞ Müdürü Erman Dönmez,

Yalçıntaş Kıymetli Madenler Tic. Ltd. Şti. çalışanı İbrahim Sontur,

Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme AŞ. Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu,

İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ. İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek

