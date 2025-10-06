Tokat’ta Traktör Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Tokat’ta sabah saatlerinde meydana gelen traktör kazasında sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat’ın Topçam Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Sokak’ta sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 60 KD 720 plakalı traktör yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Edinilen bilgilere göre, aracı kullanan İ.K. (67) direksiyon hakimiyetini kaybedince traktör devrilerek tarlaya yuvarlandı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü İ.K. ile yolcu konumundaki E.K. (52) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, traktörün çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

