Ankara Bu İddiaları Konuşuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden Adaylığında 2 İhtimal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mevcut Anayasa’ya göre bir dönem daha aday olamayacak olması, Ankara kulislerini hareketlendirdi. Siyasi partiler ve aktörler arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geleceğine dair çeşitli tartışmalar yürütülüyor. Özellikle TBMM’deki dengelerin nasıl şekilleneceği, erken seçim olasılığı ve anayasa değişikliği ihtimali etrafında yapılacak olan siyasi müzakereler oldukça merak ediliyor.

Meclis kulislerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünün açılması için yasal düzenlemeler yapılabilir mi sorusu en çok konuşulan konu başlıklardan biri olurken, Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yayınladığı son videoda bu konuda önemli detaylar paylaştı.

'MECLİS'İN ERKEN SEÇİN KARARI ALMASI GEREKİYOR'

Burhan’ın açıklamalarına göre, mevcut Anayasa’daki iki dönem kuralı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğrudan aday olması yasal olarak mümkün değil. Ancak TBMM’nin alacağı erken seçim kararı veya anayasal bir değişiklikle bu engelin kaldırılabileceği gündeme geldi. Burhan açıklamasında, "Ankara'da en çok tartışılan konulardan bir tanesi sayın cumhurbaşkanımızın tekrar aday olup olmayacağıyla ilgili. Bir görüşe göre sayın Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için Meclis'in erken seçim kararı alması gerektiği ifade ediliyor" dedi.

'ANAYASAL DEĞİŞİKLİĞE DESTEK VERİLEBİLİR'

TBMM'deki siyasi partilerin bir araya gelerek iki dönem şartını kaldırabileceklerini ifade eden Burhan, "Bununla ilgili TBMM'deki yasal zeminin mevcut olduğunu konsensüs olabileceğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hariç diğer grupların anayasal değişikliğe destek verebileceklerini düşünüyorum. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bir grup küskünün de bu anayasa değişikliğine destek verebileceklerini ifade edebilirim" ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN'IN ÖNÜNÜN AÇILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Bu senaryoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilme sıkıntısının anayasal çerçevede kalkacağını ifade eden Burhan, "Ben erken seçim yoluyla değil; tam tersi anayasal bir düzenlemeyle sayın Erdoğan'ın önünün açılacağını düşünüyorum" dedi.

