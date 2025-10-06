Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un Kurtuluşunun 102'nci Yılını Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunu 102’nci yıl dönümünde bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, "İstanbul’un gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "İstanbul ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İstanbul'un gurur gününü tekrar kutluyorum, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum” diye yazdı.

