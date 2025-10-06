Discord Hacklendi! 200 Milyon Kişinin Verileri Korsanların Elinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyada on milyonlarca kullanıcı bulunan mesajlaşma platformu Discord’a siber saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 200 milyon kullanıcının kişisel verileri siber korsanların eline geçit.

Pasaport, ehliyet ve kimlik bilgilerinin sızdığı kaydedilirken, Discord’dan yapılan açıklamada, kredi kartı verilerinin sızıntıdan etkilenmediği belirtildi. Forbes’ta yer alan habere göre, şirket kullanıcılarına gönderdiği e-postalarda bazı kişisel verilerin siber saldırı sonucu ele geçirildiğini duyurdu.

Discord'a erişim Türkiye'de engellendi.

Kaynaklar, saldırıdan “Scattered Lapsus$ Hunters” adlı hacker grubunun sorumlu olabileceğini iddia ederken, grubun daha önce Jaguar Land Rover ve Marks & Spencer gibi şirketlere de saldırı düzenlediği hatırlatıldı.

Discod yetkilileri, kullanıcılarına şifre değiştirme ve iki aşamalı kimlik doğrulamasını etkinleştirmeleri yönünde çağrı yaptı.

Discord’a Türkiye’de erişim 9 Ekim 2024’te Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla engellenmişti.